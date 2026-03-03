Questa apparizione di Teyana Taylor con la figlia sta sciogliendo i cuori sui social media.

Sul red carpet dei SAG Awards 2026, ogni anno abbondano look spettacolari. Questa volta, a distinguersi in modo particolare è stata la presenza della cantautrice, attrice e regista americana Teyana Taylor con la figlia.

Una voce degna di nota ai SAG Awards

Il 1° marzo a Los Angeles, Teyana Taylor ha partecipato agli Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), dove è stata candidata come Miglior Attrice Non Protagonista per il film "One Battle After Another". Per l'occasione, ha indossato una creazione di Thom Browne. L'abito presentava un motivo patchwork grafico nei toni del grigio e del crema sul corpetto, mentre la gonna, ricoperta di paillettes argentate, si snodava in lunghi nastri rosa che formavano uno strascico scenografico.

Ha completato il look con gioielli vistosi di Tiffany & Co., oltre a un trucco intenso intorno agli occhi e labbra nude, in linea con il tema della serata, ispirato all'eleganza hollywoodiana degli anni '20 e '30.

Rue Rose, un ospite molto speciale

Accanto a lei, la figlia di cinque anni, Rue Rose Shumpert, ha attirato l'attenzione tanto quanto l'outfit stesso. La bambina è stata vista sistemare lo strascico della madre prima che le foto venissero scattate, un gesto spontaneo che ha immediatamente deliziato i fotografi. Indossava una camicia con colletto alla Peter Pan sotto un cardigan a righe azzurre e bianche, abbinato a una gonna stampata e stivaletti neri. Sorridente, ha posato mano nella mano con la madre, scambiando sguardi d'intesa con le telecamere.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Etalk (@etalkctv)

Una sequenza ampiamente condivisa online

Le immagini della coppia sul red carpet hanno rapidamente fatto il giro dei social media. Gli utenti hanno elogiato la spontaneità del momento, sottolineando la tenerezza e la gioia evidenti durante il photocall. Durante un'intervista in diretta, Rue Rose ha persino preso brevemente il microfono per esprimere la sua felicità di essere presente alla cerimonia. Questo breve intervento ha amplificato l'emozione che circondava la sua apparizione.

Un momento decisivo della cerimonia

Già vincitrice del Golden Globe lo scorso gennaio, la cantautrice, attrice e regista americana Teyana Taylor conferma la sua ascesa nel mondo del cinema. La sua apparizione ai SAG Awards 2026 è stata ancora più degna di nota perché ha scelto di condividere il momento con sua figlia.

Al di là dei premi e degli abiti, questa apparizione rimarrà uno dei momenti più toccanti della serata. Un momento semplice, immortalato sotto i riflettori, che ha toccato il cuore del pubblico e infiammato i social media.

"Era depressione": Ice Spice rompe il silenzio sulla sua perdita di peso

