Micro-trench, collant colorati: Madonna reinventa un look iconico

Vent'anni dopo l'iconico video di "Hung Up", Madonna ha riproposto la sua sgargiante estetica aerobica all'inaugurazione della mostra del figlio Rocco a Londra. Indossando collant viola, guanti magenta e un micro-trench blu-viola, la Regina del Pop ha fuso nostalgia e avanguardia con brio.

Un vibrante omaggio all'era delle "Confessioni"

Il 16 dicembre, nel quartiere di Soho (Londra), Madonna ha optato per collant viola, un richiamo diretto alla tuta rosa-viola e alla cintura di paillettes del video del 2005. Guanti coordinati e occhiali oversize hanno completato l'omaggio a questa "silhouette aerobica" che ha segnato il suo trionfale ritorno su MTV, simbolo di inarrestabile energia pop.

Micro-trench firmato Saint Laurent

Il pezzo forte del look: una mini giacca biker in pelle nera, un omaggio all'iconica giacca del video musicale, reinterpretata da Anthony Vaccarello per la collezione Primavera/Estate di Saint Laurent. La borsa leopardata 5-7 della maison ha aggiunto un tocco "felino" contemporaneo, dimostrando che Madonna padroneggia il retro-futurismo come nessun'altra.

Un indizio di un imminente ritorno

Questa apparizione coincide con l'annuncio del seguito di "Confessions on a Dance Floor", il decimo album in studio di Madonna, che include il brano "Hung Up". Oltre al guardaroba, riafferma l'immaginario degli anni '80-2000 che l'ha resa una leggenda, trasformando una mostra di famiglia in una dichiarazione di moda senza tempo.

In breve, Madonna dimostra ancora una volta che lo stile è senza tempo e trascende la nostalgia. Rivisitando l'estetica di "Hung Up" con precisione contemporanea, dimostra che i suoi look iconici non sono semplici archivi, ma materiali vivi e respiranti, costantemente reinventati. Per Madonna, la reinvenzione è una disciplina continua e un'arte magistrale.