Su una barca, Alix Earle ripropone una tendenza capelli tipicamente estiva.

Anaëlle G.
@alixearle / Instagram

L'influencer americana Alix Earle, seguita da milioni di follower sui social media, ha recentemente condiviso una serie di foto scattate in barca sotto il sole. Il post ha subito attirato l'attenzione della sua community, ma è stata soprattutto la sua acconciatura a catturare lo sguardo di tutti: lunghe ciocche bionde illuminate da mèches, perfettamente in linea con le tendenze del momento. Ha così riportato in auge un trend capelli irrinunciabile per i mesi più caldi.

Capelli biondi illuminati da riflessi

In questo look estivo, i capelli di Alix Earle risaltano grazie a delle delicate schiariture, sapientemente distribuite sulle lunghezze. Queste schiariture, più chiare della sua base bionda, creano un effetto luminoso e naturale, come se i suoi capelli fossero stati dorati dal sole. Questa tecnica, che dona profondità e dimensione all'acconciatura, illumina istantaneamente il suo incarnato e si sposa perfettamente con l'atmosfera solare della foto. Una scelta che privilegia la luminosità all'uniformità.

Un'acconciatura con onde da spiaggia e un cappello di paglia

Per completare questo look estivo, Alix Earle ha optato per delle onde da spiaggia: morbide onde leggermente spettinate che ricordano la brezza marina e le vacanze. Ha rifinito il tutto con un cappello da cowboy in paglia intrecciata, un accessorio di tendenza che struttura l'outfit rafforzandone l'atmosfera bohémien e solare. Per il beauty look, ha sfoggiato un incarnato baciato dal sole, labbra lucide e occhi delicatamente definiti, creando un ensemble estivo perfettamente armonioso.

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Colpi di sole, la tendenza capelli dell'estate

Lungi dall'essere insignificante, la scelta di Alix Earle per i suoi capelli riflette una delle principali tendenze di questa stagione. Le mèches, in particolare quelle dai toni caldi e luminosi, stanno tornando prepotentemente di moda nell'estate 2026. Facili da portare e relativamente poco impegnative, piacciono sia alle bionde che alle brune che desiderano luminosità. È una tendenza accessibile che permette di rinfrescare il colore dei capelli senza una trasformazione radicale.

Con i suoi lunghi capelli biondi illuminati da mèches, Alix Earle conferma l'entusiasmo per questa tendenza capelli tipicamente estiva. Dimostra che a volte bastano poche ciocche ben posizionate per creare un look solare e decisamente di tendenza.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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