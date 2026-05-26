Zoe Saldaña ha fatto un'apparizione spettacolare indossando un abito nero a fiori.

L'attrice, regista e produttrice americana Zoe Saldaña ha onorato con la sua presenza la cerimonia di chiusura del Festival di Cannes il 23 maggio 2026, sfoggiando un look particolarmente elegante. Accompagnata dal marito, l'artista Marco Perego-Saldaña, ha sfilato sul red carpet con uno spettacolare tubino nero impreziosito da una stampa floreale arancione. Un look sofisticato e romantico che ha subito catturato l'attenzione, in questa rara apparizione pubblica di coppia.

Un vestitino nero a fiori davvero spettacolare

Protagonista indiscusso di questo look, l'abito indossato da Zoe Saldaña, reinventa con audacia il classico tubino nero. Su uno sfondo scuro, una vivace stampa floreale arancione aggiunge un tocco di colore brillante e primaverile. L'abito si distingue per la profonda scollatura e l'ampia gonna, che gli conferiscono un volume scenografico. Creata da una delle più prestigiose case di moda francesi, questa creazione gioca sapientemente sul contrasto tra la sobrietà del nero e l'esuberanza del motivo floreale, in un perfetto equilibrio.

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Dettagli con nodi delicati e un look pulito e minimalista.

La raffinatezza dell'abito risiede anche nei dettagli. Un vistoso fiocco drappeggiato accentua i fianchi, aggiungendo movimento e una dimensione haute couture all'intero look, mentre un secondo fiocco bianco adorna la schiena. Per mettere in risalto questo capo già di per sé finemente lavorato, Zoe Saldaña ha optato per un'acconciatura elegante: uno chignon raffinato che incornicia il viso e lascia intravedere un paio di orecchini scintillanti. Un paio di sandali neri con il tacco completano questo look chic.

L'apparizione di una coppia sul tappeto rosso

Questa apparizione sul red carpet è stata anche l'occasione per Zoe Saldaña e suo marito, il produttore e regista italiano Marco Perego, di condividere un tenero momento. La coppia è stata fotografata mano nella mano prima di entrare in teatro. Zoe Saldaña ha immortalato il momento sui social media, accompagnando una foto del suo outfit con un semplice messaggio: "Grazie, Cannes". Questa apparizione ha concluso in bellezza il soggiorno nel sud della Francia, dopo una precedente importante apparizione all'inizio del mese.

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Con questo tubino nero a fiori, Zoe Saldaña ha fatto una delle apparizioni più eleganti alla cerimonia di chiusura del Festival di Cannes. Una dimostrazione di raffinatezza, dove la sobrietà del nero si unisce alla freschezza di una stampa floreale.