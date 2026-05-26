"Sempre splendida come al solito": sotto il sole, Jennifer Lopez attira tutti gli sguardi

Fabienne Ba.
@jlo / Instagram

Per il weekend del Memorial Day, la cantante americana Jennifer Lopez ha regalato ai suoi follower una fuga al sole. Ha optato per un costume da bagno bianco a due pezzi e un accessorio dorato.

Un weekend del Memorial Day sotto il sole della California.

Jennifer Lopez ha festeggiato il weekend del Memorial Day, uno dei momenti più importanti del calendario americano, nella sua sontuosa tenuta in California. Ha condiviso su Instagram una serie di foto baciate dal sole, tra cui un momento di relax a bordo piscina.

Fedele alla sua immagine di "stella solare", la cantante di "On the Floor" ha approfittato di questa pausa estiva per sfoggiare un'abbronzatura perfetta e un sorriso rilassato. Incarna un certo ideale di stile di vita californiano, tra sole, piscina e momenti condivisi con la famiglia. Un contesto degno della sua reputazione, visto che il video la ritrae anche mentre si rinfresca in acqua, sdraiata su un materassino gonfiabile rosa.

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Un costume da bagno bianco a due pezzi e un gioiello per il corpo

Per quanto riguarda il suo outfit, Jennifer Lopez ha optato per un'eleganza semplice. Indossava un completo bianco composto da un top a triangolo e uno slip con laccetti laterali. Un capo minimalista, ben diverso dagli abiti scintillanti della sua residency a Las Vegas, a dimostrazione che sa anche come giocare la carta dell'eleganza sobria.

Il dettaglio che ha catturato l'attenzione di tutti è stato l'accessorio. Invece di un gioiello classico, Jennifer Lopez ha optato per una lunga collana d'oro che le scendeva lungo il busto, come un gioiello per il corpo. Ha completato il look con un cappello di rafia, i capelli raccolti in uno chignon e un trucco naturale, con guance abbronzate e labbra lucide.

Un secondo completo, tutto "delicato"

Per il resto della giornata, Jennifer Lopez ha indossato un lungo abito di lino bianco con una profonda scollatura e una silhouette fluida. Arricchito da ricami dorati e dettagli in pizzo, questo capo etereo offriva un aspetto quasi ultraterreno, perfettamente in linea con la luminosa atmosfera del fine settimana. Da un completo minimalista a un romantico abito di lino, Jennifer Lopez ha messo in mostra due sfaccettature complementari dello stesso guardaroba estivo, dimostrando ancora una volta il suo impeccabile senso dello stile.

Un momento in famiglia nella sua proprietà di Bel Air.

Al di là della moda, Jennifer Lopez voleva soprattutto celebrare una riunione di famiglia. "Trascorro la giornata con le persone che amo. Buon Memorial Day a tutti", ha scritto nella didascalia, posando accanto ai suoi gemelli, Max ed Emme.

Con questo semplice scatto in riva al mare, Jennifer Lopez ha dimostrato ancora una volta che eleganza, naturalezza e sicurezza di sé possono essere racchiuse in un bikini bianco e in un gioiello scelto con cura.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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