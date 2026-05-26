"Una silhouette tonica": Lalisa Manobal fa scalpore con un look sportivo retrò

La ballerina, rapper e attrice thailandese Lalisa Manobal (Lisa), membro del gruppo BLACKPINK, ha fatto scalpore con un look decisamente sportivo e retrò, svelato in occasione dell'uscita del suo nuovo singolo dedicato ai Mondiali di calcio FIFA 2026. Indossa un outfit colorato e di ispirazione atletica, che ha subito conquistato i suoi follower.

Un look sportivo retrò di grande impatto

Il fulcro di questo look è un outfit sportivo dai colori vivaci e contrastanti. Lalisa Manobal (Lisa) indossa un crop top giallo, decorato con la scritta "PB" in blu, abbinato a shorts blu acceso con una stella gialla. Calze blu al ginocchio e sneakers bianche completano questo look dinamico, mentre i polsini in spugna bianca rafforzano l'atmosfera sportiva dell'insieme. Questa energica e gioiosa palette blu e gialla si inserisce perfettamente nel mondo sportivo e festoso della sua nuova collaborazione musicale.

Questo aspetto ha immediatamente conquistato i suoi follower, con numerosi commenti entusiasti, tra cui la frase ricorrente: "una figura tonica". Detto questo, questo tipo di espressione evidenzia anche una tendenza ricorrente a ridurre il valore di una donna a criteri fisici, persino sotto le spoglie di un complimento. Dietro ciò che viene presentato come un elogio, a volte si cela un'implicita imposizione di conformarsi a presunti standard fisici ideali.

Un'interpretazione di questo tipo merita una precisazione: la bellezza non dovrebbe dipendere da una "figura tonica" o da un particolare tipo di corpo. Ogni corpo è valido così com'è, e l'apprezzamento di una persona – in questo caso, un'artista, Lalisa Manobal (Lisa) – può concentrarsi anche sulla sua energia, presenza scenica ed espressione artistica, piuttosto che sul suo aspetto fisico.

Un'estetica da cheerleader

Il look trae ispirazione direttamente dall'immaginario delle cheerleader e degli sport americani di un tempo, in una reinterpretazione moderna e vibrante. I capelli raccolti in trecce, impreziositi da una frangia, accentuano questa estetica retrò e giovanile. Sempre sorridente, con le braccia alzate, Lalisa Manobal (Lisa) incarna un'energia contagiosa che cattura perfettamente l'atmosfera della competizione sportiva. Questa scelta stilistica illustra la capacità dell'artista di reinventarsi con ogni progetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LISA (@lalalalisa_m)

Un video per i Mondiali del 2026

Questo outfit è stato svelato nel videoclip di "Goals", una delle canzoni ufficiali della Coppa del Mondo FIFA 2026, pubblicata il 21 maggio 2026. Per questo brano, Lisa ha collaborato con la star brasiliana Anitta e il cantante nigeriano Rema, in una fusione di K-pop, pop latino e Afrobeats. La canzone, presente nell'album ufficiale del torneo, verrà eseguita durante una delle cerimonie di apertura, in programma il 12 giugno a Los Angeles. Si tratta di un traguardo importante per Lalisa Manobal (Lisa), la cui fama internazionale continua a crescere.

Con questo look energico, sportivo e retrò, Lalisa Manobal (Lisa) conferma il suo status di icona della moda e della musica. Un'apparizione colorata perfettamente in sintonia con lo spirito festivo dei Mondiali del 2026.