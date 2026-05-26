Accusata di indossare un abbigliamento "inappropriato", questa influencer risponde con umorismo.

Anaëlle G.
@abbybaffoe / Instagram

L'influencer americana Abby Baffoe, che vanta milioni di follower su Instagram, TikTok e YouTube, si è trovata al centro di una controversia dopo aver partecipato al torneo di golf Masters ad Augusta, in Georgia. Accusata da alcuni utenti di internet di aver indossato un abbigliamento ritenuto "inappropriato" per l'evento, ha scelto di rispondere alle critiche con una buona dose di autoironia.

Un completo che ha suscitato polemiche al Masters

È stato durante la sua partecipazione al prestigioso torneo Masters, uno degli eventi più iconici del golf mondiale, che Abby Baffoe ha scatenato polemiche. Le foto del suo abbigliamento, che includeva in particolare dei pantaloncini corti, sono rapidamente circolate sui social media. Sebbene il torneo non imponga un codice di abbigliamento rigido, raccomanda agli spettatori di indossare "un abbigliamento appropriato, adatto al clima e comodo". Questa formulazione è sufficientemente vaga da alimentare il dibattito su cosa costituisca buon gusto in un contesto del genere.

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Un'ondata di critiche online

I commenti critici si sono moltiplicati rapidamente. "I pantaloncini sono un po' troppo corti per l'evento", ha commentato un utente di internet. "A quanto pare, non è lì per giocare a golf", ha aggiunto un altro. Alcuni ritenevano che, pur trattandosi di un capo firmato, il suo abbigliamento non fosse appropriato per l'occasione. Di fronte a questa raffica di osservazioni, tuttavia, alcuni membri del pubblico sono intervenuti in sua difesa, facendo notare che le temperature primaverili in Georgia possono essere piuttosto elevate.

Diverse voci hanno inoltre sottolineato che è inappropriato commentare o giudicare il corpo, l'aspetto o le scelte di abbigliamento di una donna, o di chiunque altro. Ognuno è libero di vestirsi come desidera e nessuno ha il diritto di decidere per gli altri cosa sia "appropriato" o meno, soprattutto sulla base di criteri spesso arbitrari e soggettivi.

Una risposta umoristica

Lungi dall'essere turbata, Abby Baffoe ha scelto di mantenere la calma. Pochi giorni dopo, ha pubblicato una nuova foto, con indosso un cappellino da torneo color bordeaux, accompagnata da una didascalia ironica: "Abbastanza folle indossare questo dopo tutto questo dramma legato all'outfit". Una risposta che dimostra come non si lasci minimamente influenzare dalle critiche e preferisca riderci sopra piuttosto che giustificarsi.

In definitiva, questa controversia illustra, ancora una volta, i ricorrenti dibattiti sull'abbigliamento dei personaggi pubblici in occasione di grandi eventi. Con la sua risposta autoironica, Abby Baffoe ci ricorda che un pizzico di umorismo è spesso il modo migliore per replicare alle critiche online.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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