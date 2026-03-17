L'attrice Barbie Ferreira è di nuovo bersaglio di critiche riguardo al suo fisico.

Fabienne Ba.
@barbieferreira/Instagram

L'attrice e modella americana Barbie Ferreira ha attirato l'attenzione di tutti sul red carpet degli Oscar 2026 a Los Angeles. Nota per il suo ruolo nella serie "Euphoria", ha indossato un abito che ha suscitato notevoli discussioni. Oltre alla sua presenza di spicco alla cerimonia, è stata la trasformazione del suo fisico a generare numerosi commenti online, riaccendendo il dibattito sulla pressione a cui sono sottoposte le donne a Hollywood in merito all'aspetto fisico.

Un'apparizione che non è passata inosservata sul tappeto rosso.

Barbie Ferreira è arrivata alla 98ª edizione degli Academy Awards con un abito blu a corsetto e accessori dorati, un look chic che ha subito catturato l'attenzione dei fotografi. L'attrice è nota al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo di Kat Hernandez nella serie HBO "Euphoria".

Dal suo debutto nella serie, si è distinta anche come modella e in diversi progetti cinematografici. La sua presenza sul red carpet è stata subito commentata sui social media e sui media tradizionali, dove alcuni utenti di internet hanno notato che il suo "aspetto fisico era cambiato rispetto alle sue prime apparizioni pubbliche".

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Speculazioni sulla sua perdita di peso

Diversi commenti online hanno menzionato la "visibile perdita di peso" dell'attrice, e alcuni hanno persino speculato sulle ragioni di questo cambiamento. Queste reazioni hanno riacceso le voci, già emerse su alcuni tabloid nei mesi scorsi, secondo cui l'attrice avrebbe modificato il suo aspetto per conformarsi meglio agli standard di Hollywood.

Tuttavia, non è stata fornita alcuna conferma ufficiale in merito alle ragioni di questo cambiamento fisico. Le speculazioni che circolano sui social media e in alcuni organi di stampa restano pertanto non verificate.

Una carriera che spazia tra televisione, cinema e moda.

Barbie Ferreira ha raggiunto la fama da adolescente grazie alla sua presenza sui social media e sulla piattaforma Tumblr, prima di essere scoperta da diversi marchi di moda. In particolare, ha collaborato con rivenditori come American Apparel, H&M e Target all'inizio della sua carriera. La sua popolarità è poi cresciuta con il ruolo in "Euphoria", dove ha interpretato Kat Hernandez, un personaggio diventato iconico per una parte del pubblico.

Parallelamente alla sua carriera di attrice, continua a lavorare nel settore della moda. Nel 2025, in particolare, ha sfilato alla sfilata di Victoria's Secret, un'esperienza di cui ha parlato in diverse interviste, spiegando di essere rimasta sorpresa ed entusiasta di partecipare all'evento.

I continui dibattiti sull'aspetto fisico a Hollywood

Le reazioni suscitate dall'apparizione di Barbie Ferreira illustrano un dibattito ricorrente nell'industria dell'intrattenimento: l'importanza attribuita all'aspetto fisico delle attrici. Numerose personalità del cinema e della televisione hanno già denunciato la pressione esercitata sulle donne riguardo alla loro immagine, in particolare sui social media, dove i commenti su corpo e aspetto sono frequenti. L'esempio di Barbie Ferreira serve quindi a ricordare che le discussioni sul corpo delle celebrità continuano purtroppo ad alimentare il dibattito pubblico, talvolta a scapito del loro lavoro artistico.

Nonostante queste critiche, Barbie Ferreira continua la sua carriera nel cinema, in televisione e nel mondo della moda. La sua apparizione agli Oscar del 2026 dimostra che rimane una figura di spicco nel mondo del cinema e della moda, mentre le continue discussioni sulla sua immagine evidenziano la costante attenzione mediatica riservata alle celebrità.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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