A bordo piscina, questa modella americana mette in mostra la sua figura.

A bordo piscina del Beverly Hills Hotel, la modella americana Emily Ratajkowski ha recentemente sfoggiato la sua silhouette in un costume intero rosso con una profonda scollatura, catturando l'essenza dell'estate nonostante la stagione invernale.

Una serie di foto estive diventate virali

Il 14 marzo 2026, Emily Ratajkowski ha pubblicato una carrellata di foto scattate dal fotografo Morgan Maher, che la ritraggono mentre posa languidamente a bordo dell'iconica piscina del Beverly Hills Hotel, circondata da palme e gazebo. Il suo vivace abito rosso, con la scollatura profonda e gli ampi spacchi sui fianchi, evoca l'estetica "Baywatch" degli anni '90 con un tocco moderno: arricciature laterali e tessuto strutturato che valorizzano la sua figura.

Emily Ratajkowski, madre di una bambina, sfoggia con orgoglio il suo fisico, alternando pose sedute su una sdraio a sguardi complici rivolti all'obiettivo. Questa scelta di abbigliamento minimalista sottolinea la sua padronanza della filosofia "less is more", un'abilità che ha affinato fin dagli esordi del suo marchio, Inamorata.

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Il post è diventato virale, accumulando oltre 257.000 like in meno di 10 ore e scatenando una raffica di reazioni da parte di star e fan: la modella russa Irina Shayk ha reagito con un'emoji di fuoco, mentre i suoi follower l'hanno definita una "leggenda", "la donna più bella del mondo" e "troppo bella per questo mondo". Queste immagini, scattate sotto il radioso sole californiano, mettono in risalto la sua pelle abbronzata, i capelli castani ondulati e il suo sguardo magnetico.

In sintesi, Emily Ratajkowski trasforma una semplice "pausa in piscina" in un momento di moda virale, celebrando la sua figura con una sicurezza contagiosa.