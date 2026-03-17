Con un abito scultoreo, Nicole Kidman ha fatto un'apparizione di grande effetto.

L'attrice, produttrice e regista australiano-americana Nicole Kidman ha fatto un'apparizione abbagliante sul red carpet degli Oscar 2026 con un abito scultoreo di Chanel che ha immediatamente catturato l'attenzione.

Una creazione su misura, eterea e storica.

Nicole Kidman ha indossato un abito su misura di Matthieu Blazy. Questo abito in seta rosa cipria, impreziosito da delicate piume, presentava un corpetto senza spalline ricamato con cristalli e paillettes nere, che si apriva in una gonna fluida ed eterea. Nicole Kidman ha completato l'ensemble con gioielli raffinati: orologi, anelli di diamanti e discrete perle che hanno valorizzato il suo look senza appesantirlo.

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Un momento simbolico per il "Moulin Rouge"

Presentandosi insieme a Ewan McGregor per celebrare il 25° anniversario del film "Moulin Rouge" (2001), che gli valse la sua prima nomination all'Oscar nel 2001, Nicole Kidman ha incarnato un'eleganza senza tempo. La sua figura scolpita, al contempo strutturata ed eterea, evocava un'eroina di una fiaba moderna, con piume che davano l'illusione di un volo leggero.

Un australiano tra le stelle

Sebbene non fosse candidata quest'anno, Nicole Kidman era onnipresente, a stretto contatto con altri australiani: l'attrice Rose Byrne (candidata come miglior attrice per "If I Had Legs I'd Kick You") e l'attore Jacob Elordi (attore non protagonista in "Frankenstein" di Del Toro). Fedele rappresentante di Chanel agli eventi recenti, ha sfilato per le collezioni prêt-à-porter e Métiers d'Art dalla primavera 2026, confermando una partnership duratura.

Questo abito scultoreo color rosa cipria con dettagli piumati consacra Nicole Kidman come una delle regine indiscusse del red carpet degli Oscar 2026. Una visione di eleganza potente ed eterea che riafferma il suo status di icona di stile "immortale".