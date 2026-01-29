Dakota Johnson si fa notare alla Paris Fashion Week con un look "pantless"

L'attrice, produttrice e modella americana Dakota Johnson ha reinventato il massimalismo bohémien degli anni '70, indossando un look senza pantaloni alla sfilata Valentino Haute Couture Primavera/Estate 2026 a Parigi. Insieme a Lily Allen, ha posato con una giacca di piume e collant trasparenti, attirando l'attenzione ovunque andasse.

Un omaggio sgargiante

Per questa prima sfilata postuma del fondatore Valentino Garavani, Dakota ha optato il 28 gennaio per una blusa leopardata con un fiocco civettuolo e una giacca marrone metallizzato con spalline imbottite e un bordo di piume spesse. Senza pantaloni, ha scelto shorts corti in pizzo nero e crema con collant trasparenti in pizzo color ruggine.

Dettagli iconici con un tocco Y2K

L'attrice di "Materialists" ha rilanciato lo stile inconfondibile di Valentino: décolleté Rockstud in pelle nera, un bestseller delle passerelle del 2026 ispirato a "Il diavolo veste Prada 2". Con capelli e frangetta lisci, trucco pesca su guance, labbra e palpebre, e occhiali da sole cat-eye color talpa appoggiati sul tetto, ha bilanciato perfettamente audacia e raffinatezza. Un portafoglio verde lime glitterato ha aggiunto il tocco di colore finale.

Il massimalismo affermato nella Città delle Luci

Questo look "pantless" incarna l'eclettismo massimalista di Dakota: volumi oversize, piume, stampe animalier e gambe alte color carne. Celebra la tradizione Valentino – civettuola, rock, lussuosa – dimostrando che Parigi rimane il parco giochi per eccellenza per le fashioniste intrepide.

Dakota Johnson trasforma così la Settimana della Moda in un manifesto personale: osare senza pantaloni, indossare piume e abbracciare il millennium bug da Valentino. Il suo stile "bohémien amplificato" rende omaggio a un gigante scomparso, dettando al contempo i codici del 2026, dove audacia fa rima con eleganza senza tempo.