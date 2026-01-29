Search here...

Dakota Johnson si fa notare alla Paris Fashion Week con un look "pantless"

Léa Michel
Extrait du film « Splitsville »

L'attrice, produttrice e modella americana Dakota Johnson ha reinventato il massimalismo bohémien degli anni '70, indossando un look senza pantaloni alla sfilata Valentino Haute Couture Primavera/Estate 2026 a Parigi. Insieme a Lily Allen, ha posato con una giacca di piume e collant trasparenti, attirando l'attenzione ovunque andasse.

Un omaggio sgargiante

Per questa prima sfilata postuma del fondatore Valentino Garavani, Dakota ha optato il 28 gennaio per una blusa leopardata con un fiocco civettuolo e una giacca marrone metallizzato con spalline imbottite e un bordo di piume spesse. Senza pantaloni, ha scelto shorts corti in pizzo nero e crema con collant trasparenti in pizzo color ruggine.

Dettagli iconici con un tocco Y2K

L'attrice di "Materialists" ha rilanciato lo stile inconfondibile di Valentino: décolleté Rockstud in pelle nera, un bestseller delle passerelle del 2026 ispirato a "Il diavolo veste Prada 2". Con capelli e frangetta lisci, trucco pesca su guance, labbra e palpebre, e occhiali da sole cat-eye color talpa appoggiati sul tetto, ha bilanciato perfettamente audacia e raffinatezza. Un portafoglio verde lime glitterato ha aggiunto il tocco di colore finale.

Il massimalismo affermato nella Città delle Luci

Questo look "pantless" incarna l'eclettismo massimalista di Dakota: volumi oversize, piume, stampe animalier e gambe alte color carne. Celebra la tradizione Valentino – civettuola, rock, lussuosa – dimostrando che Parigi rimane il parco giochi per eccellenza per le fashioniste intrepide.

Dakota Johnson trasforma così la Settimana della Moda in un manifesto personale: osare senza pantaloni, indossare piume e abbracciare il millennium bug da Valentino. Il suo stile "bohémien amplificato" rende omaggio a un gigante scomparso, dettando al contempo i codici del 2026, dove audacia fa rima con eleganza senza tempo.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
"Un'altra pancia": Rihanna di fronte alle continue critiche degli "haters"
Article suivant
Sospettato di essersi sottoposto a chirurgia estetica, questo modello risponde con fermezza

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sospettato di essersi sottoposto a chirurgia estetica, questo modello risponde con fermezza

Amelia Gray, modella e figlia dell'attrice americana Lisa Rinna, è stata recentemente accusata su Instagram da un chirurgo...

"Un'altra pancia": Rihanna di fronte alle continue critiche degli "haters"

Di recente, a Parigi, Rihanna non ha fatto solo una "dichiarazione di moda": il suo pancione post-parto è...

Con un abito scintillante, questa cantante ha fatto un'apparizione sorprendente.

La pop star sudafricana Tyla continua a stupire, questa volta al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. La...

"Già un anno": Gisele Bündchen racconta la sua quotidianità come madre di tre figli

La top model brasiliana Gisele Bündchen condivide un anno di tenerezza con il suo terzo figlio attraverso le...

Vestita in modo casual, questa attrice indiana colpisce per la sua pelle radiosa

L'attrice, cantante, produttrice, scrittrice e modella indiana Priyanka Chopra ha recentemente condiviso su Instagram una foto che ha...

A 51 anni, Penélope Cruz sorprende con un taglio di capelli corto

L'attrice, modella e stilista spagnola Penélope Cruz ha recentemente suscitato scalpore alla sfilata Chanel Haute Couture Primavera/Estate 2026...

© 2025 The Body Optimist