Sospettato di essersi sottoposto a chirurgia estetica, questo modello risponde con fermezza

Amelia Gray, modella e figlia dell'attrice americana Lisa Rinna, è stata recentemente accusata su Instagram da un chirurgo estetico di essersi sottoposta a molteplici interventi di chirurgia plastica. Ha risposto con fermezza, difendendo la sua onestà riguardo alle sue scelte in fatto di corpo.

Voci alimentate da un post virale

Il 28 gennaio 2026, la content creator Molly Bailey ha pubblicato un carosello di foto prima e dopo di Amelia Gray, accusandola di essersi sottoposta a filler a guance e labbra, rimozione del grasso buccale, rinoplastica, filler alla mandibola e iniezioni di Botox prima dei 25 anni. Bailey ha ironizzato sul suo ruolo in "The Beauty", la serie satirica di Ryan Murphy sugli standard di bellezza irrealistici, in cui Amelia Gray nega di essersi sottoposta a filler. Amelia Gray ha commentato: "Beh, sorella, stai scrivendo fake news sulle donne, smettila! Le donne devono sostenersi a vicenda".

Una risposta onesta e assertiva

Amelia Gray ha chiarito di aver utilizzato SkinVive (acido ialuronico per la pelle delle guance, senza effetto filler duraturo) e non i tradizionali filler per le labbra: "Ho detto letteralmente quello che ho messo sulle mie labbra...". Accusata di aver mentito, ha ammesso di essersi sottoposta a una rinoplastica e ha raccontato la sua storia, che ha spiegato a Variety : una riduzione medica del seno a 16 anni per prevenire una sepsi da piercing, seguita da impianti falliti che hanno richiesto una ricostruzione d'urgenza. Amelia Gray ha spiegato di essersi pentita di aver lasciato che un ex più grande influenzasse le sue scelte, ma ha respinto le speculazioni infondate.

Il paradosso degli standard di bellezza

Questo scontro mette in luce il doppio standard imposto alle modelle: criticate se si sottopongono a interventi di chirurgia plastica, e guardate con sospetto se non lo fanno. Amelia Gray, nel suo ruolo in "The Beauty", sfida direttamente queste norme tossiche, sostenendo al contempo la solidarietà femminile contro i giudizi affrettati. Il suo intervento riecheggia quello dell'attrice e regista americana Brittany Snow, che ha recentemente negato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico in un caso simile.

Amelia Gray trasforma così gli attacchi in un appello all'autenticità, rifiutando di lasciare che il suo corpo diventi un "campo di battaglia speculativo". La sua ferma risposta – un mix di onestà medica e un invito alla sorellanza – ci invita a riconsiderare il modo in cui analizziamo l'aspetto delle donne nell'era dei social media.