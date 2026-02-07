Search here...

Margot Robbie rivisita un classico della moda con eleganza contemporanea

Margot Robbie ha catturato ancora una volta l'attenzione degli appassionati di moda, ispirandosi alla storia dello stile per creare un look che fonde passato e presente. In occasione degli eventi legati al film "Cime Tempestose", l'attrice ha scelto capi ispirati a silhouette classiche, reinterpretandole con un tocco decisamente moderno.

Un omaggio sartoriale alle epoche passate

Per la première londinese di "Cime tempestose" e per varie apparizioni promozionali, Margot Robbie ha indossato abiti che evocavano periodi storici, in particolare l'epoca vittoriana e gli anni '90. Lo stilista Andrew Mukamal ha orchestrato look che combinavano elementi d'archivio, come una giacca in broccato ispirata a John Galliano degli anni '90, con pezzi moderni, creando un'accattivante tensione stilistica.

Una fusione di dettagli storici e modernità

Uno degli outfit più sorprendenti era un abito corsetto in pizzo vittoriano decorato con trecce sintetiche che ricordavano i famosi gioielli funebri per capelli delle sorelle Brontë, abbinato a una replica di un braccialetto storico. Questo mix di riferimenti storici e silhouette contemporanee illustra come Margot Robbie giochi con i codici dell'epoca per creare un potente effetto visivo.

Un'interpretazione ben lontana dalla semplice nostalgia

Invece di limitarsi a riprodurre stili vintage, l'attrice e il suo team creativo reinventano questi codici per integrarli pienamente in un guardaroba contemporaneo. Ciò è particolarmente evidente nella scelta di capi classici – vittoriani o ispirati agli anni '90 – indossati in modo non convenzionale, rivelando dettagli come l'ombelico o incorporando audaci giustapposizioni.

Reazioni e prospettive su questa scelta stilistica

Gli osservatori di moda hanno elogiato l'audacia di Margot Robbie, sottolineando la sua capacità di trascendere le epoche e creare un dialogo tra diversi riferimenti stilistici. Questo approccio, a volte chiamato "metodo di vestire", consiste nel vestire l'attrice in base al mondo dei suoi ruoli – in questo caso, quello di "Cime Tempestose" – ma con una libertà estetica caratteristica della moda contemporanea.

Rivisitando i classici della moda attraverso creazioni che evocano sia il passato che il presente, Margot Robbie conferma il suo status di figura di stile influente. Le sue scelte sartoriali, un mix di omaggio alla storia e decisa modernità, offrono una prospettiva ricca e stimolante sulla moda attuale, affascinando sia gli appassionati che la critica.

