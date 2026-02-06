"Ogni volta dimentico quanto è bella": Zendaya elogiata per la sua "bellezza naturale"

Le prime foto del film "The Drama" hanno scatenato una valanga di commenti ammirati. Al centro dell'attenzione: Zendaya, radiosa, la cui bellezza naturale continua ad affascinare.

Un'eleganza che trascende lo schermo

Zendaya dimostra ancora una volta che il suo carisma funziona anche senza trucco. Le prime immagini ufficiali del film "The Drama", la cui uscita è prevista per aprile 2026, sono state svelate sui social media e hanno immediatamente suscitato reazioni online. L'attrice è immersa in una luce soffusa, con lo sguardo intenso e vestita in modo semplice. E i commenti sono unanimi: "È stupenda", "Non ha bisogno di trucco", "Ogni volta, mi dimentico di quanto sia bella".

"The Drama", diretto da Kristoffer Borgli (Sick of Myself), è una commedia drammatica romantica prodotta da A24, la cui uscita è prevista per il 3 aprile 2026. Il film segue una coppia la cui relazione viene scossa pochi giorni prima delle nozze, dopo che vengono rivelate inquietanti verità. Zendaya recita al fianco di Robert Pattinson, Mamoudou Athie, Alana Haim e Zoë Winters: un cast stellare, che sta già conquistando il pubblico nelle prime scene pubblicate.

Anche se Zendaya è probabilmente truccata in queste immagini – come spesso accade nelle produzioni cinematografiche – è la sua grazia discreta e la sua bellezza espressiva ad affascinare il pubblico. Nessun look spettacolare, nessun effetto drammatico: solo Zendaya, i suoi occhi delicatamente incorniciati dall'emozione, il suo viso luminoso, la sua carnagione naturale. Un'estetica raffinata che contrasta con gli standard di Hollywood e rafforza l'autenticità della sua interpretazione.

Il dramma 📸 Aprile 2026 #zendaya pic.twitter.com/SOr46VQkK2 — Responsabile della campagna Oscar di Robert Pattinson (@candykizzes24) 20 gennaio 2026

La bellezza secondo Zendaya: eleganza e semplicità

Non è la prima volta che Zendaya viene elogiata per la sua "bellezza naturale". Fin dal suo debutto nella serie "Euphoria", l'attrice ha coltivato un'immagine raffinata, combinando l'eleganza sul red carpet con una semplicità toccante sullo schermo. Il suo stile camaleontico, mai artefatto, la rende accessibile e magnetica. Fuori dallo schermo, non esita a presentarsi con un trucco minimale, sia nelle sue storie su Instagram che nelle apparizioni pubbliche. Un approccio raro tra le star della sua generazione, che rafforza la sua immagine di "modello positivo" per milioni di giovani donne.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Zendaya (@zendaya)

Un'eco generazionale

Su X (ex Twitter), le reazioni parlano da sole: "È splendida senza trucco", "Il trucco c'è, ma è la sua luce interiore che fa la differenza", "Trasuda eleganza". Zendaya ispira un sentimento di benevola ammirazione, lontano da gelosia o paragoni. La sua bellezza, dicono i suoi fan, non risiede solo nel suo viso: risiede nel suo carattere, nella sua compostezza, nella sua intelligenza emotiva.

In attesa di "The Drama"

Sebbene il film di Kristoffer Borgli prometta una storia che fonde tensione intima e commedia romantica, queste prime immagini lasciano intravedere una Zendaya toccante e accattivante, in un ruolo che potrebbe benissimo segnare una nuova fase nella sua già impressionante carriera.

Che incarni un'eroina tormentata o una figura romantica, Zendaya continua ad affascinare. E soprattutto, a ricordarci che la bellezza più sorprendente è spesso quella che rimane semplice e sincera.