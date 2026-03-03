Demi Moore ha fatto scalpore grazie a un abito realizzato in un tessuto sorprendente

Sul red carpet dei SAG Awards 2026, le celebrità hanno sfoggiato i loro stili più audaci. Tra queste, Demi Moore ha attirato l'attenzione con una creazione di Schiaparelli.

Un'apparizione degna di nota ai SAG Awards 2026

Il 1° marzo, a Los Angeles, gli Screen Actors Guild Awards, ora noti come SAG Awards, hanno celebrato le performance eccezionali nel cinema e in televisione. Invitata come candidata insieme al cast della serie "Landman", Demi Moore ha fatto un ingresso molto chiacchierato. Presenza fissa ai principali eventi di Hollywood, l'attrice ha scelto ancora una volta di trasformare la sua apparizione sul red carpet in una vera e propria dichiarazione di stile.

Un abito Schiaparelli in tessuto effetto coccodrillo

Per l'edizione 2026, ha indossato un abito nero di Schiaparelli, disegnato dal suo direttore artistico, Daniel Roseberry. Il capo si distingueva per il tessuto testurizzato, che imitava le squame di coccodrillo, che aggiungeva profondità e carattere alla silhouette. Il taglio lungo e strutturato, abbinato a una scollatura alta, conferiva all'abito un aspetto deciso. Il contrasto più evidente era sul retro: un voluminoso strascico di tulle bianco a pois neri rompeva la sobrietà del nero, creando un potente gioco visivo tra la densità del materiale e la leggerezza eterea.

L'attrice ha completato il suo outfit con una pochette coordinata e décolleté in velluto impreziosite dal motivo trompe-l'œil con lucchetto dorato, simbolo della maison. Una collana di diamanti e un elegante chignon ne esaltavano i lineamenti e gli orecchini.

Una silhouette sorprendente e teatrale

Questa scelta stilistica è in linea con l'estetica distintiva di Schiaparelli, nota per le sue creazioni scultoree e i riferimenti artistici. L'abbinamento di un tessuto che ricorda la pelle animale e di un leggero strascico in tulle ha illustrato questa volontà di giocare con i contrasti. Demi Moore, che ha recentemente partecipato alla sfilata Gucci diretta da Demna alla Settimana della Moda di Milano, conferma così la sua inclinazione per silhouette forti e strutturate. Sul red carpet, predilige regolarmente capi che esprimono un'immagine forte piuttosto che essere sobri.

Un legame fedele con i SAG Awards

Sebbene Demi Moore non abbia fatto numerose apparizioni ai SAG Awards nel corso degli anni, ognuna delle sue apparizioni è stata memorabile. Nel 2025, ha vinto il premio come Migliore Attrice per "The Substance" con un abito nero di Bottega Veneta con corsetto in pelle e una voluminosa gonna a balze.

Qualche anno prima aveva optato per una creazione vintage di Zac Posen, mentre nel 2007, per la sua nomination per "Bobby", aveva indossato un abito blu di Alberta Ferretti. Queste diverse apparizioni rivelano un filo conduttore: una particolare attenzione ai materiali e alle silhouette, che rende ogni apparizione un momento atteso.

Demi Moore continua a occupare un posto unico nell'industria dell'intrattenimento. Il suo stile si evolve, ma rimane fedele a una certa idea di spettacolo hollywoodiano: silhouette curate nei minimi dettagli, dettagli sorprendenti e un forte senso della messa in scena. Con questo abito effetto coccodrillo e il suo strascico a contrasto, conferma la sua capacità di creare scalpore. Più che una semplice apparizione, questo look ai SAG Awards 2026 serve a ricordare come la moda rimanga un linguaggio a sé stante sul red carpet.