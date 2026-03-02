Questo video a sorpresa di Rihanna potrebbe benissimo confermare il suo grande ritorno musicale.

@badgalriri/Instagram

Dopo anni dedicati ai suoi marchi e alla vita familiare, Rihanna potrebbe tornare a esibirsi in ambito musicale? Un video pubblicato di recente sui suoi social media è bastato a riaccendere le speranze di milioni di fan.

Un'apparizione in studio che riaccende le voci

In una breve clip condivisa online, Rihanna appare in uno studio di registrazione, con le cuffie, concentrata su una sessione di lavoro. Sebbene siano stati rivelati pochi dettagli sul contenuto preciso di questa sessione, le immagini hanno rapidamente infiammato i social media. Questo singolo estratto è sufficiente a riaccendere le speculazioni sul suo attesissimo nono album, soprannominato "R9" dai suoi fan.

Dall'uscita di "Anti" nel 2016, la cantante non ha pubblicato nuovi album in studio, nonostante diverse collaborazioni occasionali. Questo video, percepito come un segnale forte dai suoi fan, segna uno dei segnali più concreti di un ritorno musicale in corso.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri)

Dieci anni dopo "Anti", un ritorno attesissimo

Pubblicato nel gennaio 2016, "Anti" ha confermato l'evoluzione artistica di Rihanna, esplorando sonorità più personali e sperimentali. L'album conteneva in particolare il brano "Work", una collaborazione con il rapper canadese-americano Drake, e si è affermato come un successo sia commerciale che di critica.

Da allora, l'artista ha portato avanti numerosi progetti al di fuori della musica. Rihanna ha sviluppato il suo marchio di cosmetici Fenty Beauty, diventato un punto di riferimento nel settore, così come la sua linea di moda Savage X Fenty. Allo stesso tempo, ha costruito una vita familiare con il rapper americano A$AP Rocky. Questa diversificazione spiega in parte l'assenza di un nuovo album, nonostante abbia mantenuto il mistero che circonda i suoi progetti musicali nelle interviste degli ultimi anni.

"R9": un progetto avvolto nel mistero

Il soprannome "R9" circola tra i fan da diversi anni, riferendosi al nono album in studio della cantante. Tuttavia, sono state rilasciate poche informazioni ufficiali sulla sua direzione musicale. Rihanna ha lasciato intendere che "il progetto non seguirà necessariamente le tendenze attuali" e che vuole "offrire qualcosa di diverso".

Questa voglia di prendersi il tempo necessario potrebbe spiegare il divario tra gli album. Il video recente, seppur breve, suggerisce che il processo creativo è in corso. Per i suoi fan, questo è sufficiente a riaccendere l'entusiasmo.

Un ritorno che va oltre la musica

Oltre all'annuncio implicito di un nuovo album, questa sequenza sottolinea l'attaccamento del pubblico all'artista. Rihanna non è definita solo dai suoi "successi commerciali": incarna una figura culturale di spicco degli anni 2000 e 2010. Ogni apparizione, ogni accenno condiviso sui social media assume un significato particolare. Dopo un decennio di attesa, la prospettiva di un nuovo capitolo musicale sta quindi generando una notevole attesa.

Sebbene non sia stata ancora confermata una data ufficiale, questo video a sorpresa potrebbe benissimo essere un segno che il ritorno musicale di Rihanna è più vicino di quanto pensiamo. Per i suoi fan, la speranza di ascoltare finalmente "R9" sembra ora più concreta che mai.

