A 51 anni, Victoria Beckham celebra l'Italia con un iconico abito lungo.

La stilista, designer e imprenditrice britannica Victoria Beckham dimostra ancora una volta di padroneggiare l'arte dell'eleganza senza tempo. Su Instagram, ha recentemente condiviso una spettacolare foto scattata a Portofino, in Italia, in cui posa con un lungo abito di fronte al mare, per celebrare la sua fragranza "Portofino '97" e una storia d'amore che dura da quasi tre decenni.

Un abito nero con vista su Portofino

Nella foto, Victoria Beckham appare in un abito nero fluido, con uno spacco alto sulla coscia. La scollatura profonda, le spalline sottili e il drappeggio del tessuto creano un look sensuale e ultra-elegante, perfettamente in linea con la cornice italiana, tra il mare scintillante e una villa con vista sulla costa. Indossando sandali neri con tacco, appoggiata con disinvoltura a una balaustra in pietra, incarna l'immagine stessa della donna sofisticata in una romantica fuga nel Mediterraneo.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria Beckham Beauty (@victoriabeckhambeauty)

"La corsa per qualcosa di reale": un ricordo trasformato

Nella didascalia, Victoria Beckham ha scritto : "L'adrenalina di qualcosa di reale", prima di raccontare il ricordo cruciale dietro la sua fragranza "Portofino '97". Spiega che nel 1997, "un tranquillo viaggio a Portofino è diventato un ricordo che non è mai svanito e l'inizio di un amore che durerà tutta la vita", una frase che ancora la fragranza a una storia autentica di emozioni e romanticismo. Confida anche: "Ricordo la luce. Ricordo l'odore dell'hotel e quanto fosse emozionante quel momento. Lo ricordo come se fosse ieri". In poche parole, trasforma questa immagine di moda in una capsula di ricordi, dove l'abito, il paesaggio e il profumo raccontano tutti la stessa storia.

I fan affascinati dalla sua eleganza

Nei commenti, gli utenti di Internet sono unanimi: Victoria Beckham è "incredibilmente elegante", "senza tempo" e "più chic che mai". Molti elogiano la sua capacità di rimanere fedele alla sua estetica minimalista, pur mantenendo un look chic e moderno. Altri sottolineano quanto apprezzino questo modo di associare una campagna beauty a un'emozione autentica, dando l'impressione di condividere un momento intimo piuttosto che di guardare semplicemente una pubblicità.

Con questa foto scattata a Portofino e questo elegante abito lungo nero, Victoria Beckham riesce a fare molto di più che promuovere un profumo. Celebra un ricordo d'amore, una destinazione leggendaria e una maturità di stile che ispira i suoi fan.