"Una regina": Jennifer Lopez fa scalpore con un abito "stravagante"

Jennifer Lopez ha nuovamente infiammato i social media con un post che fa riferimento alla serie "Bridgerton". Su Instagram, l'artista americana appare seduta su una poltrona, circondata da un abito in tulle color lavanda, il tutto in un ambiente accogliente vicino a un camino. La didascalia recita: "Cari JLovers... Chi altro è emozionato di guardare Bridgerton stasera? Io sì 🤍💜."

Un abito da opera

L'abito, con le sue proporzioni spettacolari, sembra composto da migliaia di petali di tessuto etereo. L'imponente volume del tulle cade a cascata sul pavimento come un oceano floreale pastello. Il lilla, rigorosamente dosato, evoca le tonalità Regency tanto amate dalla serie "Bridgerton", esaltate dall'ambientazione: un camino, libri antichi, candele e romantici bouquet.

Messa in scena e riferimenti alla cultura pop

Fotografata dal fotografo di moda John Russo, la cantante e attrice sfoggia un look impeccabile: uno chignon alto e leggermente spettinato, orecchini scintillanti che rivelano il look e un trucco delicato sui toni del rosa. L'effetto complessivo gioca sui codici della ritrattistica reale, pur mantenendo lo stile inconfondibile di J.Lo. Nei commenti, una valanga di complimenti: "Una regina!" hanno esclamato molti utenti di internet, riecheggiando il ruolo della regina Carlotta nella serie.

Jennifer Lopez incarna una regina del pop moderna, a cavallo tra i balli dell'alta società londinese e i sogni di Hollywood. Questa apparizione serve a ricordare che, per lei, lo stile è sempre uno spettacolo in sé. E che, anche in una produzione ispirata, Jennifer Lopez rimane innegabilmente la regina della sua stessa narrazione.