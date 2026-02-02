Search here...

"Una regina": Jennifer Lopez fa scalpore con un abito "stravagante"

Léa Michel
@jlo/Instagram

Jennifer Lopez ha nuovamente infiammato i social media con un post che fa riferimento alla serie "Bridgerton". Su Instagram, l'artista americana appare seduta su una poltrona, circondata da un abito in tulle color lavanda, il tutto in un ambiente accogliente vicino a un camino. La didascalia recita: "Cari JLovers... Chi altro è emozionato di guardare Bridgerton stasera? Io sì 🤍💜."

Un abito da opera

L'abito, con le sue proporzioni spettacolari, sembra composto da migliaia di petali di tessuto etereo. L'imponente volume del tulle cade a cascata sul pavimento come un oceano floreale pastello. Il lilla, rigorosamente dosato, evoca le tonalità Regency tanto amate dalla serie "Bridgerton", esaltate dall'ambientazione: un camino, libri antichi, candele e romantici bouquet.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Messa in scena e riferimenti alla cultura pop

Fotografata dal fotografo di moda John Russo, la cantante e attrice sfoggia un look impeccabile: uno chignon alto e leggermente spettinato, orecchini scintillanti che rivelano il look e un trucco delicato sui toni del rosa. L'effetto complessivo gioca sui codici della ritrattistica reale, pur mantenendo lo stile inconfondibile di J.Lo. Nei commenti, una valanga di complimenti: "Una regina!" hanno esclamato molti utenti di internet, riecheggiando il ruolo della regina Carlotta nella serie.

Jennifer Lopez incarna una regina del pop moderna, a cavallo tra i balli dell'alta società londinese e i sogni di Hollywood. Questa apparizione serve a ricordare che, per lei, lo stile è sempre uno spettacolo in sé. E che, anche in una produzione ispirata, Jennifer Lopez rimane innegabilmente la regina della sua stessa narrazione.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
A 52 anni, Heidi Klum ha debuttato con una sorprendente trasformazione dei capelli

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A 52 anni, Heidi Klum ha debuttato con una sorprendente trasformazione dei capelli

La modella, personaggio televisivo e attrice tedesco-americana Heidi Klum continua a sfidare le convenzioni legate all'età e alla...

Questa modella britannica reinventa il corsetto con un approccio decisamente moderno

Alla première del nuovo adattamento cinematografico di "Cime Tempestose", Cara Delevingne ha fatto scalpore. La modella britannica ha...

Questa influencer francese ripropone un look iconico di una serie TV degli anni '90.

Una silhouette immediatamente riconoscibile, stampe audaci e un riferimento alla cultura pop immediatamente riconoscibile. Lena Mahfouf, meglio conosciuta...

A 49 anni, questa ex presentatrice televisiva rompe un tabù sull'età delle donne

Sempre radiosa, schietta e spontanea, Alessandra Sublet non ha mai avuto paura di dire ciò che pensava. Avvicinandosi...

"Carisma incredibile": Nicole Kidman fa un'apparizione sorprendente in un abito arancione

L'attrice, produttrice e regista australiana-americana Nicole Kidman ha fatto di recente una grande apparizione a Parigi in occasione...

"Non le dona": Margot Robbie criticata per il suo outfit in pelle rossa

Sempre al centro dell'attenzione sul red carpet, Margot Robbie ha nuovamente suscitato polemiche con la sua ultima apparizione...

© 2025 The Body Optimist