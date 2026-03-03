Di fronte alle critiche sul suo aspetto, l'attrice di "Bridgerton" risponde con sicurezza

Léa Michel
Extrait de la série « Bridgerton »

Nicola Coughlan, star di "Bridgerton", rifiuta le etichette riduttive sul suo corpo e proclama la sua radiosa sicurezza di sé. L'attrice irlandese decostruisce gli standard tossici, spiegando che concentrarsi sul proprio aspetto è "riduttivo e noioso", preferendo celebrare il suo lavoro e il suo corpo così come sono.

"Eroina curvy": un'etichetta?

In un'intervista con TIME , una delle principali riviste di informazione americane, Nicola Coughlan ha espresso il suo risentimento per il termine "eroina plus-size" utilizzato dopo il suo ruolo nella terza stagione di "Bridgerton". "Porto qualche taglia in meno rispetto alla media delle donne nel Regno Unito e vengo vista come un'eroina plus-size. Mettere il mio fisico al centro dell'attenzione è riduttivo e fastidioso", ha lamentato.

Un potente messaggio positivo sul corpo

L'attrice, che ha lavorato duramente alla serie, non sopporta i commenti incentrati sul suo corpo: "Vedevo a malapena la mia famiglia e i miei amici, e l'unica cosa di cui parlavano era il mio aspetto... Non lo prendo come un complimento". Li ha sfidati: "E se perdessi molto peso per un ruolo, non vi piacerei più? È folle e offensivo". Questa risposta efficace dimostra la sua incrollabile sicurezza di fronte al body shaming.

L'attrice irlandese Nicola Coughlan ci ricorda che la bellezza di un'attrice non si misura in base alla taglia dei vestiti, ma in base al talento, al carisma e all'autenticità. Il suo messaggio incoraggia tutte le donne a rifiutare i giudizi affrettati e ad amarsi per come sono, senza scuse o giustificazioni.

Un'attrice che ispira con la sua sicurezza

La sua sincerità è palpabile: affermando che il suo corpo non è oggetto di dibattito pubblico, apre uno spazio per parlare della sua arte. Nicola Coughlan dimostra che la vera forza risiede nell'accettazione di sé e nel rifiuto di schemi ristretti, ispirando migliaia di fan ad accettare la propria unicità senza preoccuparsi di ciò che pensano gli altri.

Con questa dichiarazione body-positive, Nicola Coughlan trasforma la critica in un manifesto di empowerment. Orgogliosa del suo corpo e del suo percorso, dimostra che a 37 anni, la fiducia in se stesse è la risposta migliore al body shaming. Un messaggio potente: giudicare una donna in base al suo aspetto significa perderne la vera luce.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
Orgogliosa dei suoi capelli grigi, Andie MacDowell attira l'attenzione alla Settimana della Moda

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Orgogliosa dei suoi capelli grigi, Andie MacDowell attira l'attenzione alla Settimana della Moda

Andie MacDowell continua a incarnare l'eleganza disinvolta con una nuova acconciatura alla Settimana della Moda di Milano. L'attrice...

26 anni dopo, Gwyneth Paltrow fa un sorprendente ritorno sul red carpet con un abito sensazionale

Dopo oltre vent'anni di assenza, ha scelto una serata altamente simbolica per la sua ricomparsa. Gwyneth Paltrow ha...

Demi Moore ha fatto scalpore grazie a un abito realizzato in un tessuto sorprendente

Sul red carpet dei SAG Awards 2026, le celebrità hanno sfoggiato i loro stili più audaci. Tra queste,...

Sulla spiaggia, l'attrice festeggia il suo 50° compleanno "al naturale"

Ali Larter ha sfoggiato semplicità e autenticità festeggiando il suo compleanno durante una soleggiata vacanza alle Bahamas, senza...

Indossando un corsetto leopardato, Sofía Vergara opta per una silhouette strutturata.

Icona indiscussa della moda hollywoodiana, Sofía Vergara continua ad affascinare i suoi fan con i suoi look che...

A 51 anni, Victoria Beckham celebra l'Italia con un iconico abito lungo.

La stilista, designer e imprenditrice britannica Victoria Beckham dimostra ancora una volta di padroneggiare l'arte dell'eleganza senza tempo....