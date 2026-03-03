Orgogliosa dei suoi capelli grigi, Andie MacDowell attira l'attenzione alla Settimana della Moda

Andie MacDowell continua a incarnare l'eleganza disinvolta con una nuova acconciatura alla Settimana della Moda di Milano. L'attrice e modella americana ha sorpreso tutti sostituendo i suoi iconici riccioli grigi con un leggero pompadour, sfoggiando un sofisticato look da "power dressing" da Giorgio Armani.

Un'acconciatura aerea rivoluzionaria

Solitamente fedele ai suoi ricci argentati naturali, Andie MacDowell ha optato per uno chignon alto e strutturato ispirato al pompadour, con un leggero volume sulla parte superiore e morbide onde ai lati. Questa acconciatura ariosa metteva in risalto i suoi capelli sale e pepe, incorniciandole delicatamente il viso. Lungi dal nascondere i capelli grigi, questa scelta li valorizzava in modo più sofisticato e contemporaneo.

"Power dressing" italiano

Per la sfilata Giorgio Armani Autunno/Inverno 2026, l'attrice ha indossato un blazer nero oversize con scollatura profonda e spalle imbottite che ricordano gli anni '80, con lunghezza a metà coscia per una silhouette rilassata ma decisa. Una coccarda nera appuntata sul rever ha aggiunto un tocco romantico a questo tailleur di ispirazione maschile, mentre i pantaloni a gamba larga lasciavano intravedere delle décolleté nere. Una pochette marrone e una delicata collana d'argento completavano l'insieme con eleganza.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Grilli (@silvia_grilli)

Trucco minimo e luminosità naturale

Andie MacDowell si è tolta gli occhiali da sole squadrati per rivelare un trucco sobrio: uno smokey eye sfumato e un luminoso blush rosa su guance e labbra. Questo incarnato radioso ha messo in risalto la sua bellezza naturale, completando perfettamente la sua filosofia di capelli naturali. Dimostra che l'eleganza risiede nella capacità di sperimentare senza rinunciare alle sue radici brizzolate.

Da "Ricomincio da capo" a icona d'argento

Da quando ha abbracciato i suoi capelli grigi qualche anno fa, Andie MacDowell ne ha fatto il suo segno distintivo, apparendo con ricci naturali su numerosi red carpet. Questa acconciatura alla milanese, tuttavia, segna una svolta stilistica: una donna che sperimenta, che osa e che ridefinisce la femminilità dopo i 60 anni. Recentemente vista in un abito gessato asimmetrico all'Hollywood Reporter Gala, continua a eccellere nell'arte della sartorialità audace.

Con il suo raccolto pompadour e il look Armani, Andie MacDowell riafferma il suo status di modello di eleganza matura e libera. Orgogliosa dei suoi capelli grigi, dimostra che a 67 anni cambiare acconciatura non è un compromesso, ma una celebrazione: una "mossa di potere" che ispira tutte le generazioni ad abbracciare la propria bellezza.