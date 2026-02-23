Sulla spiaggia, Jessica Alba brilla con un completo due pezzi.

Sole, amore e un tocco d'arte: questo è il cocktail perfetto che Jessica Alba ha offerto ai suoi fan per San Valentino. L'attrice, modella e imprenditrice americana ha recentemente condiviso le foto del suo soggiorno a Miami con il compagno, l'attore americano di origini colombiane e messicane, Danny Ramirez, unendo un'atmosfera romantica a uno stile sicuro di sé.

Uno sguardo artistico sulla sabbia

Tra le foto condivise su Instagram, Jessica Alba ha attirato l'attenzione con un outfit da spiaggia caratterizzato da una fantasia astratta in bianco e nero che ricorda le pennellate. Le onde naturali dei suoi capelli e la semplicità dei suoi gioielli hanno aggiunto un tocco di eleganza rilassata, fedele al suo innato senso dello stile.

Tenerezza e complicità in ogni momento

L'attrice non si è limitata a sfoggiare il suo look, ma ha anche regalato ai suoi follower un tenero sguardo. In un'immagine diventata virale, vediamo l'attore americano di origini colombiane e messicane, Danny Ramirez, che le dà un bacio sulla guancia mentre entrambi indossano cappellini coordinati. In un'altra, mostra un cartello con la domanda più romantica del mese: "Vuoi essere il mio Valentino?"

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Alba (@jessicaalba)

Una coppia discreta ma unita

Da quando hanno ufficializzato la loro relazione nell'autunno del 2025, Jessica Alba e Danny Ramirez sono apparsi come una coppia molto affiatata. La loro fuga a Miami è la prova di questa meravigliosa alchimia. Jessica Alba ha scritto nel suo post un frizzante "Miami minute ❤️‍🔥" , catturando perfettamente lo spirito del loro viaggio.

Tra progetti personali e momenti condivisi con il suo compagno, Jessica Alba è radiosa, dimostrando che la gentilezza può rinascere dopo le avversità. La sua contagiosa gioia di vivere e il suo stile inconfondibile continuano ad affascinare i suoi fan in tutto il mondo.