Sulla spiaggia, Jessica Alba brilla con un completo due pezzi.

Anaëlle G.
Sole, amore e un tocco d'arte: questo è il cocktail perfetto che Jessica Alba ha offerto ai suoi fan per San Valentino. L'attrice, modella e imprenditrice americana ha recentemente condiviso le foto del suo soggiorno a Miami con il compagno, l'attore americano di origini colombiane e messicane, Danny Ramirez, unendo un'atmosfera romantica a uno stile sicuro di sé.

Uno sguardo artistico sulla sabbia

Tra le foto condivise su Instagram, Jessica Alba ha attirato l'attenzione con un outfit da spiaggia caratterizzato da una fantasia astratta in bianco e nero che ricorda le pennellate. Le onde naturali dei suoi capelli e la semplicità dei suoi gioielli hanno aggiunto un tocco di eleganza rilassata, fedele al suo innato senso dello stile.

Tenerezza e complicità in ogni momento

L'attrice non si è limitata a sfoggiare il suo look, ma ha anche regalato ai suoi follower un tenero sguardo. In un'immagine diventata virale, vediamo l'attore americano di origini colombiane e messicane, Danny Ramirez, che le dà un bacio sulla guancia mentre entrambi indossano cappellini coordinati. In un'altra, mostra un cartello con la domanda più romantica del mese: "Vuoi essere il mio Valentino?"

Una coppia discreta ma unita

Da quando hanno ufficializzato la loro relazione nell'autunno del 2025, Jessica Alba e Danny Ramirez sono apparsi come una coppia molto affiatata. La loro fuga a Miami è la prova di questa meravigliosa alchimia. Jessica Alba ha scritto nel suo post un frizzante "Miami minute ❤️‍🔥" , catturando perfettamente lo spirito del loro viaggio.

Tra progetti personali e momenti condivisi con il suo compagno, Jessica Alba è radiosa, dimostrando che la gentilezza può rinascere dopo le avversità. La sua contagiosa gioia di vivere e il suo stile inconfondibile continuano ad affascinare i suoi fan in tutto il mondo.

Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
Influencer "body positive", racconta il suo rapporto "controverso" con il movimento
Il piercing discreto del pattinatore incuriosisce gli spettatori.

