Dopo le Olimpiadi, la campionessa racconta le sue difficoltà finanziarie: la reazione degli internauti è forte.

Mélanie De Jesus Dos Santos, ginnasta della Martinica con 7 medaglie europee, tra cui 4 ori e 4 bronzi ai Campionati del Mondo 2023, ha recentemente rotto il silenzio su RTL . Eliminata nelle qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi 2024 nonostante le sue ambizioni, ha descritto una brutale precarietà dopo i Giochi: sponsor come Dior, LVMH, Adidas e Venus sono scomparsi, lasciandola senza un reddito stabile.

Un brillante curriculum di fronte alla realtà economica

Nonostante un percorso di carriera eccezionale – l'arrivo nella Francia continentale a 12 anni dalla Martinica, il rapido inserimento nella squadra juniores francese e il raggiungimento di grandi traguardi a livello senior nonostante un grave infortunio ai legamenti nel 2015 – Mélanie De Jesus Dos Santos incarna le speranze della ginnastica francese. Eppure, dopo la delusione delle Olimpiadi di casa, che l'ha portata a un burnout curato da uno psicologo, uno psichiatra e l'ipnosi, la realtà colpisce duramente: "Oggi non ho più niente [...] Passi dal tutto al niente, ti senti abbandonata", ha dichiarato a RTL.

Vive con i suoi genitori perché non ha soldi per un appartamento e lavora come dipendente presso Crégym Martinique per mantenersi, sottolineando che "la ginnastica non è uno sport professionistico, bisogna vincere per guadagnare soldi" .

Ritornare alla ginnastica per necessità più che per passione

Inizialmente decisa a non toccare mai più un attrezzo dopo Parigi – "Non ho più messo piede in una palestra da allora", ha dichiarato a giugno al programma televisivo francese C à Vous – la campionessa si è vista costretta a tornare: "Anche se non volessi tornare alla ginnastica, cosa farei? Non ho mai lavorato, non conosco il mondo normale". A 25 anni, senza laurea né esperienza professionale, Mélanie De Jesus Dos Santos si sta sforzando di fare ciò che sa fare, rimpiangendo la mancanza del supporto federale post-olimpico che avrebbe potuto facilitare la transizione.

Reazioni online: massiccio sostegno contro dure critiche

Il video di RTL ha avuto un enorme successo di visualizzazioni, generando un'ondata di solidarietà per questo "grido d'aiuto" sulla precaria situazione degli atleti non professionisti, spesso dimenticati dopo i riflettori olimpici. Anche gli haters hanno reagito con rabbia: "Delirante", "Non ci dispiacerà per lei, è giovane, dovrebbe tornare a scuola", " I tuoi genitori non ti hanno detto di non puntare tutto su uno sport che non paga?". Questa reazione rivela le tensioni sociali che circondano lo sport femminile e le scelte di vita delle atlete, spesso trascurate nonostante i sacrifici familiari e personali che fanno.

Un appello a ripensare il sostegno post-olimpico

Questa testimonianza evidenzia un problema strutturale: la fine delle sponsorizzazioni dopo i Giochi, la mancanza di una rete di sicurezza e la pressione psicologica accumulata. Mélanie De Jesus Dos Santos chiede implicitamente un maggiore sostegno federale e sociale per gli atleti alla "fine del loro ciclo", trasformando la sua lotta in un dibattito nazionale sul valore dello sport amatoriale d'élite.

Attraverso la storia di Mélanie De Jesus Dos Santos, viene messa a nudo la vulnerabilità dello sport d'élite: dietro l'eccellenza, la disciplina e le medaglie si celano traiettorie fragili, dipendenti dai risultati e dalla visibilità mediatica. La sua testimonianza, lungi dall'essere un caso isolato, ci ricorda che molti atleti operano all'interno di un modello economico incerto, in cui il riconoscimento sportivo non garantisce né stabilità finanziaria né una transizione agevole verso una nuova carriera. L'ondata di emozioni – che spazia dall'empatia all'incomprensione – scatenata sui social media sottolinea l'urgente necessità di ripensare lo status degli atleti francesi.