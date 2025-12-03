A 45 anni, Venus Williams è raggiante nelle sue foto di fidanzamento.

La tennista americana Venus Williams ha recentemente condiviso su Instagram delle foto inedite del suo fidanzamento con l'attore e produttore italiano Andrea Preti, avvenuto il 31 gennaio 2025, con la didascalia "Fidanzati 31/01/2025💫" (Fidanzati il 31/01/2025).

La coppia e la proposta di matrimonio

Venus Williams e Andrea Preti si sono fidanzati la scorsa estate, ufficializzando la loro relazione durante la settimana della moda di Parigi nel febbraio 2025 con diverse apparizioni pubbliche insieme. La proposta, tenuta segreta, è stata finalmente svelata dopo la vittoria di Venus Williams al Mubadala Citi DC Open il 22 luglio 2025, dove ha indossato due anelli di diamanti.

Nelle foto di fidanzamento condivise su Instagram, Venus Williams, con indosso un abito bianco con scollo all'americana, posa radiosa accanto ad Andrea Preti in un ambiente tropicale con il loro cane Harry, offrendo alla sette volte campionessa del Grande Slam uno scorcio raro della sua vita privata. Le immagini mettono in risalto la sua felicità e catturano il loro stretto legame, con Andrea Preti prima in una camicia leopardata e poi in bianco.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Venus Williams (@venuswilliams)

Un sostegno decisivo per il suo ritorno al tennis

Andrea Preti ha avuto un ruolo chiave nel ritorno di Venus, motivandola durante le impegnative sessioni di allenamento che lei stessa paragona a "un lavoro dalle 9 alle 5 in cui si corre senza sosta", evitando qualsiasi momento di fiacchezza. Presente alle sue partite, l'ha incoraggiata a perseverare dopo oltre un anno di assenza, rafforzando la sua determinazione per il 2026 con l'impegno all'ASB Classic in Nuova Zelanda.

Reazioni entusiastiche dei fan

Questo carosello di foto ha ottenuto quasi 175.000 "Mi piace", con commenti come "Congratulazioni! L'amore ti si addice così tanto" e "Sei raggiante di felicità". La tennista americana Coco Gauff ha reagito con emoji a forma di cuore, mentre alcuni fan di Venus Williams hanno notato il suo "bagliore post-fidanzamento", un cambiamento rispetto alla sua consueta discrezione riguardo alla vita privata.

In breve, Venus Williams brilla in queste foto di fidanzamento, fondendo perfettamente amore, sport ed eleganza con Andrea Preti. Questo momento intimo è fonte di ispirazione e segna un capitolo radioso per la leggenda del tennis dopo il suo ritorno trionfale.