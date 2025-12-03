Search here...

A 45 anni, Venus Williams è raggiante nelle sue foto di fidanzamento.

Léa Michel
@venuswilliams/Instagram

La tennista americana Venus Williams ha recentemente condiviso su Instagram delle foto inedite del suo fidanzamento con l'attore e produttore italiano Andrea Preti, avvenuto il 31 gennaio 2025, con la didascalia "Fidanzati 31/01/2025💫" (Fidanzati il 31/01/2025).

La coppia e la proposta di matrimonio

Venus Williams e Andrea Preti si sono fidanzati la scorsa estate, ufficializzando la loro relazione durante la settimana della moda di Parigi nel febbraio 2025 con diverse apparizioni pubbliche insieme. La proposta, tenuta segreta, è stata finalmente svelata dopo la vittoria di Venus Williams al Mubadala Citi DC Open il 22 luglio 2025, dove ha indossato due anelli di diamanti.

Nelle foto di fidanzamento condivise su Instagram, Venus Williams, con indosso un abito bianco con scollo all'americana, posa radiosa accanto ad Andrea Preti in un ambiente tropicale con il loro cane Harry, offrendo alla sette volte campionessa del Grande Slam uno scorcio raro della sua vita privata. Le immagini mettono in risalto la sua felicità e catturano il loro stretto legame, con Andrea Preti prima in una camicia leopardata e poi in bianco.

Un sostegno decisivo per il suo ritorno al tennis

Andrea Preti ha avuto un ruolo chiave nel ritorno di Venus, motivandola durante le impegnative sessioni di allenamento che lei stessa paragona a "un lavoro dalle 9 alle 5 in cui si corre senza sosta", evitando qualsiasi momento di fiacchezza. Presente alle sue partite, l'ha incoraggiata a perseverare dopo oltre un anno di assenza, rafforzando la sua determinazione per il 2026 con l'impegno all'ASB Classic in Nuova Zelanda.

Reazioni entusiastiche dei fan

Questo carosello di foto ha ottenuto quasi 175.000 "Mi piace", con commenti come "Congratulazioni! L'amore ti si addice così tanto" e "Sei raggiante di felicità". La tennista americana Coco Gauff ha reagito con emoji a forma di cuore, mentre alcuni fan di Venus Williams hanno notato il suo "bagliore post-fidanzamento", un cambiamento rispetto alla sua consueta discrezione riguardo alla vita privata.

In breve, Venus Williams brilla in queste foto di fidanzamento, fondendo perfettamente amore, sport ed eleganza con Andrea Preti. Questo momento intimo è fonte di ispirazione e segna un capitolo radioso per la leggenda del tennis dopo il suo ritorno trionfale.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
"Ho avuto delle notti molto buie": Emma Roberts si racconta sul post-partum

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Ho avuto delle notti molto buie": Emma Roberts si racconta sul post-partum

L'attrice e produttrice americana Emma Roberts, nota per i suoi ruoli in "American Horror Story" e "Scream Queens",...

"Era un'insicurezza": cosa Cara Delevingne ha osato fare in termini di chirurgia estetica

La modella e attrice britannica Cara Delevingne ha rivelato in un'intervista a Bustle di essersi sottoposta a un...

Questo messaggio di Demi Moore (63 anni) sull'invecchiamento sta suscitando polemiche

Per il suo compleanno, l'attrice, produttrice e regista americana Demi Moore ha recentemente condiviso un messaggio sull'invecchiamento che...

Rita Ora infiamma il red carpet con un audace abito seconda pelle

La cantante, modella e attrice kosovaro-britannica Rita Ora ha recentemente attirato l'attenzione ai Fashion Awards 2025 di Londra,...

"Un fisico incredibile": a 60 anni Elizabeth Hurley dimostra che la bellezza non ha limiti di età

L'attrice, modella e produttrice britannica Elizabeth Hurley continua a stupire e a generare entusiasmo sui social media. Di...

Ariana Grande risponde alle critiche sul suo corpo e il suo messaggio è divisivo.

La cantautrice americana Ariana Grande si è nuovamente espressa contro i continui commenti sul suo aspetto, ritenuto "troppo...

© 2025 The Body Optimist