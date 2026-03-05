Eileen Gu, la campionessa olimpica protagonista della Fashion Week

Nota per i suoi successi nello sci freestyle, Eileen Gu è diventata anche una delle atlete più in vista nel mondo della moda. La campionessa olimpica fa numerose apparizioni ai principali eventi di moda. La sua presenza alla Settimana della Moda di Parigi, in particolare alla Grand Dinner al Louvre, illustra la crescente influenza di questa atleta, diventata anche un'icona mediatica.

Un campione olimpico diventato personaggio mediatico

Eileen Gu si è affermata negli ultimi anni come una delle atlete più in vista nello sci freestyle. Nata nel 2003 negli Stati Uniti da padre americano e madre cinese, ha iniziato a praticare sport sulla neve in tenera età. Si è fatta notare nella stagione 2020-2021 vincendo diverse competizioni internazionali.

La sua fama è cresciuta ulteriormente alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, dove ha vinto tre medaglie: due d'oro e una d'argento. Ha poi confermato il suo status alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, dove ha brillato ancora una volta e ha visto la sua popolarità rimanere al suo apice. Queste prestazioni la rendono una delle sciatrici freestyle più decorate della sua generazione nelle gare olimpiche della sua disciplina.

Una presenza notevole alla settimana della moda di Parigi

Oltre ai suoi successi sportivi, Eileen Gu è ormai ospite fissa dei principali eventi di moda. Durante la Paris Fashion Week, ha partecipato in particolare alla Grand Dinner al Louvre, un evento organizzato parallelamente alle sfilate e che ha riunito numerose personalità del mondo della moda e della cultura.

La sua presenza a questo tipo di eventi testimonia il legame sempre più stretto tra il mondo dello sport e quello del lusso. Atleti e case di moda collaborano sempre più frequentemente, con atleti che spesso incarnano valori come performance, eccellenza e influenza internazionale.

Collaborazioni con grandi case di moda

La popolarità di Eileen Gu si estende ben oltre il mondo dello sport. Grazie alla sua fama globale e alla sua presenza mediatica, collabora con diversi grandi marchi. È nota per il suo legame con aziende come Red Bull, Louis Vuitton e Tiffany & Co., diventando il volto delle loro campagne e partecipando ai loro eventi. Queste partnership illustrano la strategia di molti marchi del lusso che sfruttano le personalità dello sport per raggiungere un pubblico più ampio e internazionale.

Una star particolarmente influente in Cina

Un altro fattore spiega la portata della sua influenza: la popolarità di Eileen Gu in Cina. Nel 2019, la sciatrice ha scelto di rappresentare la Cina nelle competizioni internazionali, mantenendo al contempo i suoi legami con gli Stati Uniti. Questa decisione ha aumentato significativamente la sua visibilità nel Paese, dove è diventata una figura mediatica molto seguita, in particolare sui social media e nelle campagne pubblicitarie.

Secondo la classifica pubblicata da Forbes, i suoi guadagni derivanti da partnership e contratti pubblicitari hanno superato di gran lunga quelli sportivi. Entro il 2025, avrebbero raggiunto circa 23 milioni di dollari, collocando la sciatrice tra le atlete più pagate.

Quando lo sport incontra la moda

Il percorso professionale di Eileen Gu illustra una tendenza più ampia: la convergenza tra il mondo dello sport, della moda e dello spettacolo. Molti atleti partecipano oggi a sfilate di moda, campagne pubblicitarie ed eventi per grandi marchi. La loro immagine contribuisce ad accrescere l'appeal di questi marchi presso un pubblico internazionale. In questo contesto, Eileen Gu si distingue come una delle figure più importanti di questa nuova generazione di atleti capaci di affermarsi sia nel mondo dello sport che nel mondo della moda.

Campionessa olimpica e personaggio mediatico, Eileen Gu si è affermata come figura chiave all'incrocio tra sport e moda. La sua presenza alla Settimana della Moda di Parigi conferma la portata della sua influenza, ben oltre le piste da sci.