A più di 50 anni, questa modella sta suscitando scalpore alla Settimana della Moda

La settimana della moda di Parigi riserva spesso delle sorprese. Questa stagione, un'apparizione in particolare ha catturato l'attenzione di tutti: a 58 anni, la top model brasiliana Gisele Zelauy ha fatto scalpore sulla passerella di Tom Ford, ricordando a tutti che una carriera nella moda può durare decenni – se ancora qualcuno ne dubitava.

Un'apparizione degna di nota alla sfilata di Tom Ford

Il 4 marzo 2026, Tom Ford ha presentato la sua collezione Autunno/Inverno 2026/2027 durante la settimana della moda di Parigi. Per questa presentazione, il direttore creativo Haider Ackermann ha offerto una visione fedele all'estetica del marchio: silhouette eleganti, eleganza decisa e linee strutturate.

Tra le modelle in passerella, una in particolare ha catturato l'attenzione: Gisele Zelauy. Con i suoi capelli biondo-grigio pettinati all'indietro e la sua andatura sicura, la modella ha immediatamente catturato l'attenzione di tutti. Per molti spettatori, questa apparizione ha avuto anche un significato simbolico: ha segnato il ritorno su una passerella importante di una figura iconica della moda degli anni '80 e '90.

Gisele Zelauy, icona della moda degli anni '80 e '90

Sebbene il suo nome possa essere meno noto alle generazioni più giovani, Gisele Zelauy ha avuto una carriera significativa nella storia recente della moda. Nata in Brasile nel 1967, è salita alla ribalta negli anni '80 e '90 grazie alla sua figura slanciata e al suo viso distintivo, caratterizzato in particolare da un "naso pronunciato" che è diventato uno dei suoi tratti distintivi.

Nel corso della sua carriera, ha calcato le passerelle di diverse case di moda rinomate, tra cui Chanel, Comme des Garçons, Valentino, Donna Karan e Giorgio Armani. Quest'ultimo, infatti, la considerava una delle sue modelle preferite. Il suo volto è apparso anche su numerose riviste internazionali, tra cui Vogue, e in campagne per Calvin Klein. È stata fotografata da figure di spicco della fotografia di moda, in particolare Richard Avedon e Peter Lindbergh. All'epoca, il suo look distintivo le permetteva di distinguersi in un mondo spesso dominato da standard molto specifici.

Una carriera messa in pausa prima di un graduale ritorno

Alla fine degli anni '90, Gisele Zelauy si ritirò gradualmente dalle passerelle. Come molte modelle della sua generazione, la sua presenza nel mondo della moda divenne meno frequente nel corso degli anni. Tuttavia, le ultime stagioni hanno segnato un graduale ritorno. In particolare, ha sfilato per lo stilista Sergio Hudson nel 2022 e di nuovo nel 2024.

Nel novembre 2025 ha partecipato anche a una sfilata di Shopfrancesca ed è apparsa su diverse copertine di riviste, tra cui quella di Elle Brasile nel dicembre 2025. La sua apparizione quest'anno 2026 alla sfilata di Tom Ford durante la Paris Fashion Week rientra quindi in una dinamica di ritorno che sembra confermata.

La moda riscopre le sue icone

La presenza di Gisele Zelauy sulle passerelle parigine riflette anche una più ampia evoluzione nel settore della moda. Da diversi anni, molte case di moda e direttori artistici hanno reintrodotto modelle esperte nelle loro sfilate. Questa tendenza evidenzia una maggiore diversità di età e celebra personalità che hanno lasciato il segno nella storia della moda.

Alcune figure iconiche dei decenni precedenti stanno quindi riacquistando visibilità sulle passerelle, talvolta affiancate da nuove generazioni di modelle. In questo contesto, il ritorno di Gisele Zelauy riflette il desiderio di mettere in luce l'influenza duratura di alcune carriere e di celebrare i percorsi che hanno plasmato l'estetica della moda.

Un aspetto che lascia un'impressione duratura.

La presenza della modella brasiliana alla sfilata di Tom Ford non è certo passata inosservata. Il suo stile, la sua esperienza e il suo carisma hanno contribuito a rendere la sua sfilata uno dei momenti più chiacchierati di questa settimana della moda.

Per alcuni osservatori, questa apparizione illustra anche una graduale trasformazione del settore: la moda oggi sembra più aperta a percorsi di carriera e profili diversi, che non si conformano esclusivamente ai tradizionali stereotipi giovanili. In questo contesto, il ritorno di Gisele Zelauy serve a ricordare che una carriera nella moda può svolgersi in diverse fasi, a volte in momenti inaspettati.

Apparendo sulla passerella di Tom Ford a oltre 50 anni, Gisele Zelauy ha ricordato a tutti l'importante ruolo che ha svolto nel mondo della moda. La sua presenza alla Settimana della Moda di Parigi riflette anche un'evoluzione del settore, che sta dando nuova vita ad alcune figure iconiche dei decenni passati.