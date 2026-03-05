L'attrice spagnola condivide le foto della sua gravidanza e commuove i suoi fan

Léa Michel
@ursulolita/Instagram

Úrsula Corberó, l'indimenticabile Tokyo della serie "La Casa di Carta", ha fatto sciogliere i cuori online con un intimo post su Instagram in cui mostrava il pancione insieme al suo compagno (Chino Darín). Con la semplice didascalia "Prima dei tre anni", le immagini hanno travolto i suoi fan di emozione.

Teneri scatti in attesa del bambino

Nelle foto, Úrsula posa abbracciata al suo compagno (Chino Darín), con il pancione in bella vista. Lontano dai servizi fotografici sofisticati, questo momento autentico trasuda la semplice gioia di una coppia che sta per accogliere una nuova vita. La luce soffusa e la loro evidente sintonia catturano immediatamente l'attenzione.

Nota per il suo ruolo esplosivo ne "La Casa di Carta", l'attrice spagnola raramente condivide scorci della sua vita privata. Questo post su Instagram segna una toccante svolta: "Tokyo" lascia il posto a una radiosa futura mamma – Úrsula Corberó – che celebra semplicemente l'avvicinarsi di questo nuovo capitolo. Ha anche annunciato l'arrivo del suo primo figlio il 17 febbraio 2026, tramite una storia su Instagram.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Úrsula Corberó (@ursulolita)

"Magnifico", "Così commovente": i fan sono in delirio

I commenti traboccano di affetto: "Magnifica Úrsula, che gioia vederti così radiosa", "Queste foto sono così belle e commoventi", "Antes de ser tres... mi si scioglie il cuore!". I fan stanno elogiando la sua bellezza e questo raro scorcio nella sua preziosa vita privata.

Una coppia affiatata sotto i riflettori

Incontratisi sul set di un film, Úrsula e il suo compagno Chino Darín formano una coppia solida, ammirata per la loro discrezione. Questo post rivela la loro gioia condivisa, rafforzando l'immagine di un amore forte e pronto a crescere. I fan, affascinati, li vedono come il simbolo di una genitorialità moderna e serena.

Úrsula Corberó offre un momento di pura grazia che trascende lo schermo. Queste foto della gravidanza, descritte come "magnifiche" e "commoventi" dai suoi fan, celebrano lo sbocciare dell'amore. Questo post serve a ricordare che la vera star a volte è semplicemente una donna, un amore e la vita che lo attende.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
Eileen Gu, la campionessa olimpica protagonista della Fashion Week

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Eileen Gu, la campionessa olimpica protagonista della Fashion Week

Nota per i suoi successi nello sci freestyle, Eileen Gu è diventata anche una delle atlete più in...

A più di 50 anni, questa modella sta suscitando scalpore alla Settimana della Moda

La settimana della moda di Parigi riserva spesso delle sorprese. Questa stagione, un'apparizione in particolare ha catturato l'attenzione...

A Parigi, il trucco audace di Chappell Roan scatena il dibattito online

La cantautrice americana Chappell Roan, regina della scena musicale, ha infiammato la prima fila degli Acne Studios durante...

Dopo "Bridgerton", tutti vogliono sapere chi è Yerin Ha.

Da quando è stato annunciato il suo casting per "Bridgerton", il suo nome è circolato ampiamente sui social...

"Vedo solo odio": l'attrice rompe il silenzio sulle molestie online

Agli Actor Awards del 2026, Odessa A'zion, la nuova star del film americano "Marty Supreme", ha dato una...

"Ciò che amiamo proviene dalla cultura nera": questa attrice riaccende il dibattito sull'influenza culturale

Ai NAACP Image Awards*, l'attrice, produttrice e attivista americana Sophia Bush ha tenuto un discorso toccante sull'importanza dell'alleanza...