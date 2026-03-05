L'attrice spagnola condivide le foto della sua gravidanza e commuove i suoi fan

Úrsula Corberó, l'indimenticabile Tokyo della serie "La Casa di Carta", ha fatto sciogliere i cuori online con un intimo post su Instagram in cui mostrava il pancione insieme al suo compagno (Chino Darín). Con la semplice didascalia "Prima dei tre anni", le immagini hanno travolto i suoi fan di emozione.

Teneri scatti in attesa del bambino

Nelle foto, Úrsula posa abbracciata al suo compagno (Chino Darín), con il pancione in bella vista. Lontano dai servizi fotografici sofisticati, questo momento autentico trasuda la semplice gioia di una coppia che sta per accogliere una nuova vita. La luce soffusa e la loro evidente sintonia catturano immediatamente l'attenzione.

Nota per il suo ruolo esplosivo ne "La Casa di Carta", l'attrice spagnola raramente condivide scorci della sua vita privata. Questo post su Instagram segna una toccante svolta: "Tokyo" lascia il posto a una radiosa futura mamma – Úrsula Corberó – che celebra semplicemente l'avvicinarsi di questo nuovo capitolo. Ha anche annunciato l'arrivo del suo primo figlio il 17 febbraio 2026, tramite una storia su Instagram.

"Magnifico", "Così commovente": i fan sono in delirio

I commenti traboccano di affetto: "Magnifica Úrsula, che gioia vederti così radiosa", "Queste foto sono così belle e commoventi", "Antes de ser tres... mi si scioglie il cuore!". I fan stanno elogiando la sua bellezza e questo raro scorcio nella sua preziosa vita privata.

Una coppia affiatata sotto i riflettori

Incontratisi sul set di un film, Úrsula e il suo compagno Chino Darín formano una coppia solida, ammirata per la loro discrezione. Questo post rivela la loro gioia condivisa, rafforzando l'immagine di un amore forte e pronto a crescere. I fan, affascinati, li vedono come il simbolo di una genitorialità moderna e serena.

Úrsula Corberó offre un momento di pura grazia che trascende lo schermo. Queste foto della gravidanza, descritte come "magnifiche" e "commoventi" dai suoi fan, celebrano lo sbocciare dell'amore. Questo post serve a ricordare che la vera star a volte è semplicemente una donna, un amore e la vita che lo attende.