A Parigi, il trucco audace di Chappell Roan scatena il dibattito online

La cantautrice americana Chappell Roan, regina della scena musicale, ha infiammato la prima fila degli Acne Studios durante la settimana della moda di Parigi. Il suo look teatrale, completato da un trucco teatrale, ha scatenato il dibattito sui social media.

Un look total in pizzo sfumato ipnotico

La cantante indossava un abito in pizzo sfumato blu notte, dal dolcevita opaco in stile corsetto alla gonna asimmetrica a metà polpaccio. Calze a rete, guanti in pizzo nero e décolleté fantasia completavano questo sofisticato look ombré. Il suo caschetto rosso fuoco, dai contorni definiti e lungo fino al mento, rafforzava l'atmosfera da bambola gotica.

Il pezzo forte? Il trucco: occhi smokey blu-verde intenso, sopracciglia arcuate, labbra scure e opache. Il viso scolpito evocava una bambola vintage reinventata, in perfetta sintonia con l'estetica della collezione autunno 2026 di Acne Studios.

Polemica accesa: "Bambola spaventosa" contro "Il suo marchio brillante"

Le reazioni sui social media sono state immediate: critiche come "Sembra una bambola, fa paura" o "Fa sempre sguardi strani" sono state affiancate da elogi: "È il suo marchio, così fresco!" o "Visionaria" .

Chappell, l'erede del campo di Hollywood

Questa apparizione parigina conferma la sua inclinazione per il "velo teatrale". La cantautrice americana Chappell Roan reinventa la prima fila come una performance artistica, fedele al suo universo kitsch-pop.

Con il suo trucco e l'abito in pizzo, Chappell Roan ha trasformato la prima fila di Acne in un'esplosione di stile. Amato o odiato, questo look ha diviso ma affascinato, dimostrando che il suo "marchio insolito" è proprio ciò che la rende indimenticabile.