A 37 anni, Emma Stone fa colpo con un look minimalista

Léa Michel
Emma Stone ha recentemente conquistato il red carpet dei BAFTA 2026 con l'eleganza minimalista di Louis Vuitton. Candidata per il suo ruolo nel film "Bugonia", l'attrice ha optato per un look semplice che ha suscitato scalpore.

Un iconico abito nero ai BAFTA

Emma Stone è apparsa alla 79a cerimonia dei British Academy Film Awards il 22 febbraio 2026 a Londra, indossando un abito nero Louis Vuitton personalizzato. L'abito presentava una scollatura all'americana che formava un ampio décolleté a goccia, mantenendo al contempo una silhouette fluida a colonna che si allargava in uno strascico lungo fino a terra. La schiena scoperta esaltava questa sobria sensualità, mentre il tessuto setoso enfatizzava un approccio di "lusso silenzioso" privo di abbellimenti superflui.

Accessori minimalisti e look beauty

L'attrice ha completato il look con sandali Jimmy Choo Minny con tacchi a spillo, orecchini minimalisti Louis Vuitton e un bracciale di diamanti. I capelli erano raccolti in un'acconciatura morbida con poche ciocche che incorniciavano il viso, e il trucco si limitava a eyeliner nero e ombretto rosa cipria di Nina Park e Mara Roszak. Questa scelta contrastava con gli outfit più stravaganti del red carpet, dimostrando il potere del "less is more".

Emma Stone, due volte vincitrice dell'Oscar ("La La Land", "Poveri amici"), riafferma il suo status di icona della moda. La sua sesta nomination ai BAFTA (Migliore attrice per "Bugonia" di Yorgos Lanthimos) è accompagnata da uno stile che sta già ispirando le tendenze primaverili: tagli architettonici e neri profondi. Questo look incarna l'evoluzione del red carpet verso un'eleganza matura e sicura.

