Chi è Gracie Abrams, la cantante che ha appena ufficializzato la sua relazione con Paul Mescal?

Tenendosi per mano sul red carpet dei BAFTA 2026, la cantautrice americana Gracie Abrams e l'attore irlandese Paul Mescal hanno attirato l'attenzione. Questa apparizione ha confermato ufficialmente la loro relazione, ma ha anche messo in luce una cantante la cui carriera continua a decollare.

Una prima apparizione molto acclamata ai BAFTA 2026

Il 22 febbraio 2026, alla cerimonia dei BAFTA Awards, Gracie Abrams fece la sua prima apparizione pubblica al fianco di Paul Mescal, una presenza che suscitò immediatamente reazioni. Mentre le voci circolavano da diversi mesi, il red carpet londinese segnò una conferma definitiva. Sorrisi e un palpabile senso di cameratismo: il duo confermò ciò che molti già sospettavano. Al di là dell'evento mondano, questa apparizione sottolinea soprattutto la crescente importanza di Gracie Abrams sulla scena internazionale.

Un artista rivelato attraverso la scrittura intima

Nata nel 1999 a Los Angeles, Gracie Abrams (figlia del regista J.J. Abrams) ha iniziato a farsi conoscere condividendo le sue composizioni sui social media. Fin da piccola, il suo lavoro si è distinto per una scrittura introspettiva e sensibile, incentrata su emozioni, relazioni e vulnerabilità.

Nel 2020 ha pubblicato il suo primo EP, "Minor", che ha ottenuto il plauso della critica. La sua voce morbida e gli arrangiamenti minimalisti hanno conquistato un pubblico in cerca di autenticità. È così entrata a far parte di una nuova ondata di cantanti pop dall'estetica minimalista.

Nel 2023, ha confermato la sua ascesa con il suo primo album in studio, "Good Riddance", prodotto in parte dal musicista americano e membro fondatore della rock band "The National", Aaron Dessner. Il progetto è stato elogiato per la coerenza del suo sound e la maturità dei suoi testi.

Riconoscimento internazionale

La carriera di Gracie Abrams è decollata quando si è unita all'"Eras Tour" di Taylor Swift come artista di apertura. Questa visibilità le ha permesso di raggiungere un pubblico molto più ampio, ben oltre la sua fanbase iniziale. Sul palco, ha una presenza sobria, concentrata sulla musica e sulle emozioni. Le sue performance sono regolarmente elogiate per la loro sincerità e il legame con il pubblico.

Figlia del regista J.J. Abrams, ha spesso spiegato di voler costruire la propria carriera senza affidarsi alla fama della sua famiglia. Il suo duro lavoro e la sua costanza sembrano ora darle ragione.

Una generazione di artisti connessi

Gracie Abrams appartiene a una generazione di artisti cresciuti con i social media. Condivide scorci della sua vita quotidiana, frammenti di canzoni in lavorazione e momenti in studio. Questa stretta connessione rafforza il suo legame con il pubblico, che si identifica con i suoi testi e il suo tono diretto. Lungi dalle esibizioni spettacolari, predilige una comunicazione semplice e personale. La sua partnership ufficiale con Paul Mescal è una continuazione di questo approccio: una condivisione misurata, ma sufficientemente chiara da evitare qualsiasi ambiguità.

Una traiettoria in continua evoluzione

A 26 anni, Gracie Abrams si è affermata come una delle stelle nascenti del pop alternativo americano. Tra tournée internazionali, uscite musicali e collaborazioni artistiche, la sua carriera sembra destinata a durare a lungo. Sebbene la sua apparizione ai BAFTA del 2026 abbia ufficializzato la sua relazione con Paul Mescal, Gracie Abrams non è "la compagna di Paul". È prima di tutto una cantautrice in ascesa, guidata da testi intimi e da una sensibilità che trova riscontro in un pubblico internazionale.

In sintesi, Gracie Abrams conferma di essere molto più di un nome associato a un red carpet: un'artista a tutti gli effetti, la cui voce continua a tracciare la propria strada.