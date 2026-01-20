Search here...

Dolly Parton festeggia il suo 80° compleanno con stile, indossando un abito spettacolare.

Léa Michel
@dollyparton/Instagram

La regina della musica country lo ha dimostrato ancora una volta: a 80 anni, Dolly Parton è radiosa come sempre e conserva il suo leggendario senso dell'umorismo. L'icona americana ha festeggiato il suo compleanno il 19 gennaio con un abito spettacolare – un corsetto profondo tempestato di strass – e una torta a forma di farfalla multicolore, allegra come la sua personalità. Con questa apparizione vibrante, la cantante di "Jolene" ha offerto ai suoi fan un messaggio potente: a 80 anni, si sente "solo all'inizio" di un nuovo capitolo.

Una celebrazione vibrante

Le foto condivise mostrano Dolly Parton in uno scintillante abito patchwork con corsetto, decorato con pietre scintillanti e pizzi che esaltano la sua figura iconica. Sfoggiando i suoi famosi capelli biondi e il suo trucco inconfondibile, spegne le candeline sulla sua gigantesca torta a forma di "80"... con un estintore! Una scena allo stesso tempo divertente e tipicamente "Dolly", accompagnata dalla sua allegra canzone "Light of a Clear Blue Morning".

"Non ho tempo di invecchiare."

In una recente intervista con la rivista People , la cantante ha parlato apertamente del suo stato d'animo all'inizio di questo nuovo decennio. "La gente mi dice: 'Avrai 80 anni'. Beh, e allora? Guarda tutto quello che ho realizzato. Mi sento come se avessi appena iniziato", ha detto. Per lei, l'età è solo un numero: "Se ti lasci invecchiare, invecchierai. Io non ho tempo per invecchiare".

Notizie rassicuranti sulla sua salute

Dopo aver causato preoccupazione tra i suoi fan nel 2025 a causa di problemi di salute che l'avevano costretta a posticipare la sua residenza a Las Vegas, Dolly Parton li ha rassicurati: "Sto bene". Ha persino ringraziato i suoi fan per i loro messaggi di amore e supporto, sottolineando al contempo di non avere "alcuna intenzione di rallentare".

Un artista sempre rivolto al futuro

Tra nuovi progetti musicali, apparizioni pubbliche e mostre che portano il suo nome – come "Dolly Parton: Journey of a Seeker" alla Country Music Hall of Fame – Dolly Parton dimostra che a 80 anni continua a ispirare. Fedele alla sua filosofia, conclude: "Non so cosa farò domani, ma darò sempre il massimo".

Dolly Parton festeggia il suo 80° compleanno non come un traguardo importante, ma come un trampolino di lancio. Con il suo umorismo, la sua generosità e il suo stile inimitabile, incarna l'idea che talento e passione non conoscono età. A 80 anni, la leggenda della musica country non si piega al tempo: lo fa danzare.

