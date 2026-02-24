A 61 anni, Monica Bellucci sfoggia un iconico abito nero sul red carpet.

L'attrice e modella italiana Monica Bellucci continua ad affascinare il pubblico. Ai BAFTA del 2026 a Londra, ha abbagliato sul red carpet con un abito nero ormai iconico.

Un ritorno notevole ai BAFTA 2026

Il 22 febbraio 2026, la cerimonia dei BAFTA Awards ha riunito a Londra i più grandi nomi del cinema internazionale. Tra le apparizioni più chiacchierate della serata, quella di Monica Bellucci. L'attrice italiana ha suscitato scalpore sfilando sul red carpet con un abito nero che ricordava uno dei suoi look più memorabili del 2015.

Fedele al suo stile, ha optato per un modello strutturato, enfatizzando le spalle con una scollatura Bardot e una scollatura a cuore. Questa apparizione ha segnato un forte ritorno in un evento prestigioso a cui hanno partecipato anche numerose personalità del cinema britannico e internazionale.

Il tubino nero, una firma senza tempo

Fin dall'inizio della sua carriera, Monica Bellucci ha coltivato uno stile riconoscibile: silhouette pulite, tessuti lussuosi e una predilezione per il nero. Per i BAFTA del 2026, ha scelto un abito tubino di Saint Laurent. Il taglio aderente, leggermente svasato sulla gonna, ha aggiunto un leggero movimento al look generale. La scelta del nero, un colore che predilige particolarmente per le occasioni formali, rafforza questa immagine di eleganza sobria e sofisticata.

Non è la prima volta che l'attrice opta per una silhouette simile in occasione di un evento importante. Già nel 2015, aveva fatto colpo con un abito nero simile, confermando il suo impegno per un'estetica coerente nel corso degli anni.

Accessori scelti con precisione

Per completare il suo outfit, Monica Bellucci ha optato per gioielli d'eccezione. In particolare, indossava una collana di diamanti vintage di Cartier, che aggiungeva un tocco di luce all'insieme. Una pochette strutturata completava il look senza sminuire l'abito. Come spesso accade, l'attrice ha privilegiato accessori accuratamente selezionati che completassero il suo outfit. I suoi capelli, un tempo di un nero intenso, ora presentavano riflessi castani, incorniciando il suo viso in modo naturale. Questo beauty look era in linea con il suo stile, che è al tempo stesso classico e deciso.

Un'eleganza che trascende i decenni

Raggiunta la fama negli anni '90, Monica Bellucci ha costruito una carriera internazionale che spazia dal cinema italiano a quello francese e hollywoodiano. Ha lasciato un segno indelebile in film come "Malèna" e "Spectre". Al di là dei suoi ruoli da attrice, la sua immagine rimane sinonimo di una certa idea di eleganza mediterranea.

Oggi, continua a lasciare il segno sul red carpet senza compromettere la sua identità stilistica. In un mondo in cui le tendenze evolvono rapidamente, la sua scelta di rimanere fedele a linee senza tempo rafforza la sua aura. Sotto la sua influenza, il tubino nero diventa un vero e proprio manifesto di coerenza.

Ai BAFTA 2026, Monica Bellucci ha dimostrato ancora una volta che l'eleganza non ha età. Reinterpretando il suo iconico abito nero, ci ha ricordato che alcuni tratti stilistici trascendono i decenni senza perdere il loro impatto. L'attrice italiana conferma il suo status di figura imprescindibile sul red carpet internazionale, rimanendo fedele a se stessa e alla sua estetica senza tempo.