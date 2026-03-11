"Un carisma raro": a 57 anni, Gillian Anderson dimostra che la passerella è aperta a tutte le età.

Léa Michel
@gilliana/Instagram

L'attrice americana Gillian Anderson, star di "X-Files", ha sfilato con sicurezza durante la settimana della moda di Parigi, illuminando la passerella con una presenza magnetica e senza tempo.

Un revival chic degli anni '90 con la fascia per capelli

Gillian Anderson ha incantato con un abito color crema con paillettes abbinato a una fascia a zigzag in stile anni '90. La fascia testurizzata, che teneva indietro le ciocche anteriori come dita tra i capelli, le ha conferito un look funky e deliziosamente retrò. Circondata da modelle sotto i 30 anni, Gillian Anderson, a 57 anni, ha dimostrato un carisma che trascende le generazioni, camminando con un'eleganza naturale e disinvolta.

I fan sono in soggezione

Internet è impazzito per Gillian Anderson: "Un carisma raro, ruba la scena a 57 anni!" o "Adoro che alla sua età sia in passerella, una regina senza tempo!" , hanno esclamato i fan, celebrando la sua presenza magnetica e la sua "audacia" nello sfidare i codici dell'età nella moda.

Tendenza fascia: un forte ritorno

Questo cerchietto con tacca, star di commedie romantiche anni '90 come "Ragazze a Beverly Hills", sta tornando di gran moda con l'ondata beauty retrò: contouring mat, labbra scure e trucco minimalista, mentre i cerchietti a collo alto ispirati a Carolyn Bessette Kennedy stanno conquistando i social media. Sulle passerelle, vediamo anche code di cavallo morbide e naturali, ben lontane dai look eccessivamente strutturati: una ventata di freschezza spontanea.

In breve, a 57 anni, Gillian Anderson sta ridefinendo la moda rendendo la passerella uno spazio inclusivo e vibrante. La sua fascia retrò e la sua presenza radiosa ci ricordano che il "vero carisma" non ha limiti di età: un capolavoro di eleganza senza tempo.

Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
"La nuova Pamela Anderson": la modella si sta facendo notare nel cast del prossimo "Baywatch"

