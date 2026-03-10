"Non invecchia": 27 anni dopo, Elizabeth Hurley rivisita uno dei suoi look più memorabili

L'attrice, modella e produttrice britannica Elizabeth Hurley ha recentemente incantato i suoi fan sfoggiando l'iconico abito Versace che indossò al Met Gala del 1999 durante un viaggio in India.

Ritorno trionfale del leggendario abito

Elizabeth Hurley ha frugato nei suoi archivi di moda per riportare alla luce questo abito senza spalline in raso nero, famoso per la profonda scollatura, lo spacco a coscia altissima e il grappolo di perle rosa e arancioni al centro del corpetto. Indossato nel 1999 al Met Gala di New York, è ora tornato alla ribalta su Instagram, fotografato in India. Il confronto tra il 1999 e il 2026 ha scatenato una raffica di commenti: "silhouette intatta", "portamento regale", "radiosità naturale" : i fan sono entusiasti di questa testimonianza di eleganza senza tempo.

Un viaggio in India carico di emozioni

"Sono passati 27 anni, ma alcuni amori non muoiono mai", ha scritto Elizabeth nella didascalia della foto, celebrando questa rinascita al suo ritorno in un Paese che ama da oltre 20 anni. L'India è lo sfondo perfetto per questo momento fashion altamente simbolico.

I fan sono in estasi

Il post ha infiammato i social media: i fan lo hanno adorato, travolti dall'ammirazione. "Non invecchia!" e "Lo indossi ancora meglio di prima!" hanno esclamato in massa nei commenti, celebrando una Elizabeth Hurley più radiosa che mai.

In breve, Elizabeth Hurley sfida il tempo e le convenzioni riproponendo un capo cult, dimostrando che alcuni amori per la moda sono eterni. Questa dichiarazione di stile, un mix di eredità personale e dichiarazione, consolida il suo status di icona assoluta che trascende i decenni con grazia e brio.

