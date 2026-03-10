La modella americana Emily Ratajkowski opta per un look elegante che attira l'attenzione.

Durante la settimana della moda di Parigi, in occasione della sfilata Loewe autunno/inverno 2026/27, la modella, attrice e scrittrice americana Emily Ratajkowski ha sfoggiato una silhouette minimalista, catturando immediatamente l'attenzione dei fotografi e dei social media.

Un cardigan a mantella ultra sofisticato

Emily Ratajkowski ha trasformato un semplice cardigan nero in un'elegante mantella, legata intorno alle spalle per coprire delicatamente il busto, senza nulla sotto (quarta foto nel post di Instagram qui sotto) . Abbinata a jeans neri aderenti e décolleté nere minimaliste, questa scelta di stile ha creato un contrasto tra casual e alta moda. Ha completato l'outfit con capelli castani sciolti e voluminosi, occhiali da sole oversize e trucco naturale: un look disinvolto che trasudava sicurezza e modernità.

I fan sono rimasti conquistati da questa audacia chic

Il post ha infiammato i social media: i fan hanno adorato questo look avanguardistico, elogiando la sua capacità di reinventare il minimalismo con brio. "Iconica, rendi sofisticato un outfit semplice!" e "Perfetto equilibrio tra audacia ed eleganza" sono stati tra i commenti entusiastici, celebrando la maestria di Emily Ratajkowski nell'arte di creare una moda elegante e di impatto.

Una dichiarazione di Loewe che afferma

Questa scelta sartoriale è in linea con il DNA di Loewe, un marchio rinomato per le sue silhouette grafiche e l'interazione dei materiali. Optando per un'"assenza calcolata" piuttosto che per "eccesso", Emily Ratajkowski dimostra che meno spesso fa rima con più in termini di impatto fashion.

In breve, Emily Ratajkowski ha elevato il cardigan allo status di capo couture durante questa Paris Fashion Week, dimostrando ancora una volta il suo innato senso per lo stile sobrio. Questo look minimalista, al tempo stesso chic ed elegante, conferma il suo status di icona che ridefinisce le regole con un'eleganza disinvolta.

"Non invecchia": 27 anni dopo, Elizabeth Hurley rivisita uno dei suoi look più memorabili

