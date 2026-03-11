"La nuova Pamela Anderson": la modella si sta facendo notare nel cast del prossimo "Baywatch"

La modella e personaggio televisivo americano Brooks Nader si è unita al cast del reboot di "Baywatch". Lo ha annunciato su Instagram il 9 marzo, confermando il suo ruolo come personaggio fisso nella produzione Fox, in programma per la stagione 2026/27.

Selene, la rivale schietta

Brooks Nader interpreterebbe Selene, capitana dei bagnini di Zuma Beach, descritta come "schietta" ed eccellente nel suo lavoro, ma costantemente in contrasto con Hobie Buchannon (Stephen Amell), il capitano di "Baywatch". La loro rivalità, già esplosiva, si intensifica quando Hobie porta nella sua squadra la figlia Charlie (Jessica Belkin), rivelando tensioni che vanno ben oltre le semplici divergenze professionali.

Un cast che promette uno spettacolo spettacolare

Brooks Nader si unisce a un cast già di per sé impressionante: l'attrice americana Hassie Harrison (Nat), l'attore americano Thaddeus LaGrone (Brad), l'attrice Jessica Belkin (Charlie), con l'attore americano David Chokachi che riprende il suo ruolo ricorrente di Cody Madison, direttore del bar The Shoreline e mentore dei giovani bagnini.

I tifosi in delirio

L'annuncio ha infiammato i social media: "È arrivata la nuova Pamela Anderson!" , "Brooks Nader nel ruolo di Selene è perfetto, sarà fantastica!" , hanno esclamato i fan, impazienti di vedere questa bomba della moda indossare il leggendario abito rosso per salvataggi adrenalinici e trame bollenti nel reboot di "Baywatch".

In sintesi, Brooks Nader si sta affermando come la nuova figura carismatica del reboot di "Baywatch", promettendo di riaccendere la fiamma della serie cult degli anni '90. Con il suo ruolo di capitano esplosivo, è già considerata l'icona di questa nuova generazione di bagnini.

