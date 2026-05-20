Con un abito di pizzo dorato, Heidi Klum ha fatto sensazione sul red carpet di Cannes.

La modella, presentatrice televisiva e attrice tedesco-americana Heidi Klum ha calcato il red carpet del Festival di Cannes 2026 (12-23 maggio) per la proiezione del film "Fjord". Ha optato per un look spettacolare, perfettamente in linea con il suo consueto gusto per la moda d'effetto. Il suo abito, caratterizzato da un raffinato pizzo dorato e un cappotto da sera color crema, è diventato subito uno degli outfit più memorabili della serata.

Un completo a due pezzi in pizzo dorato

Il cuore della silhouette di Heidi Klum è un completo a due pezzi su misura, realizzato interamente in pizzo di Alençon ricamato a mano con filo d'oro. Il fitto e meticolosamente lavorato motivo floreale ricopre l'intero tessuto, catturando la luce con intensità variabile a seconda dell'angolazione. Il top strutturato e aderente presenta una scollatura a cuore che aggiunge un tocco romantico. La gonna a sirena scende fluida in una colonna prima di allargarsi leggermente sull'orlo, creando una silhouette elegante e scultorea.

Un cappotto da opera teatrale

Per accentuare l'aspetto cerimoniale dell'apparizione, Heidi Klum ha completato il suo ensemble con un cappotto da sera in taffetà color crema, indossato morbidamente sulle spalle. Il capo, particolarmente spettacolare, si distingue per le voluminose maniche a sbuffo e il drappeggio morbido sulla schiena. Il contrasto tra la precisione del pizzo dorato e la leggerezza eterea del taffetà color crema conferisce all'outfit un'aura davvero cinematografica. Ad ogni passo, il cappotto ondeggia, accentuando la teatralità della silhouette.

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Un restyling caloroso

Per il suo beauty look, Heidi Klum ha optato per morbide onde naturali che addolcivano le linee strutturate del suo abito. Il trucco prediligeva tonalità calde e baciate dal sole: un incarnato luminoso e abbronzato, occhi delicatamente definiti e labbra impreziosite da sfumature dorate. A completare il look, diverse collane d'oro sovrapposte al collo, che si abbinavano perfettamente alla palette complessiva della sua silhouette.

Con la sua apparizione a Cannes, Heidi Klum ha dato una vera e propria lezione di eleganza, basata sulla brillantezza del pizzo dorato e sulla teatralità di un cappotto da sera. Una silhouette sofisticata e innegabilmente spettacolare.