Con un abito di pizzo dorato, Heidi Klum ha fatto sensazione sul red carpet di Cannes.

Léa Michel
@heidiklum / Instagram

La modella, presentatrice televisiva e attrice tedesco-americana Heidi Klum ha calcato il red carpet del Festival di Cannes 2026 (12-23 maggio) per la proiezione del film "Fjord". Ha optato per un look spettacolare, perfettamente in linea con il suo consueto gusto per la moda d'effetto. Il suo abito, caratterizzato da un raffinato pizzo dorato e un cappotto da sera color crema, è diventato subito uno degli outfit più memorabili della serata.

Un completo a due pezzi in pizzo dorato

Il cuore della silhouette di Heidi Klum è un completo a due pezzi su misura, realizzato interamente in pizzo di Alençon ricamato a mano con filo d'oro. Il fitto e meticolosamente lavorato motivo floreale ricopre l'intero tessuto, catturando la luce con intensità variabile a seconda dell'angolazione. Il top strutturato e aderente presenta una scollatura a cuore che aggiunge un tocco romantico. La gonna a sirena scende fluida in una colonna prima di allargarsi leggermente sull'orlo, creando una silhouette elegante e scultorea.

Un cappotto da opera teatrale

Per accentuare l'aspetto cerimoniale dell'apparizione, Heidi Klum ha completato il suo ensemble con un cappotto da sera in taffetà color crema, indossato morbidamente sulle spalle. Il capo, particolarmente spettacolare, si distingue per le voluminose maniche a sbuffo e il drappeggio morbido sulla schiena. Il contrasto tra la precisione del pizzo dorato e la leggerezza eterea del taffetà color crema conferisce all'outfit un'aura davvero cinematografica. Ad ogni passo, il cappotto ondeggia, accentuando la teatralità della silhouette.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Heidi Klum (@heidiklum)

Un restyling caloroso

Per il suo beauty look, Heidi Klum ha optato per morbide onde naturali che addolcivano le linee strutturate del suo abito. Il trucco prediligeva tonalità calde e baciate dal sole: un incarnato luminoso e abbronzato, occhi delicatamente definiti e labbra impreziosite da sfumature dorate. A completare il look, diverse collane d'oro sovrapposte al collo, che si abbinavano perfettamente alla palette complessiva della sua silhouette.

Con la sua apparizione a Cannes, Heidi Klum ha dato una vera e propria lezione di eleganza, basata sulla brillantezza del pizzo dorato e sulla teatralità di un cappotto da sera. Una silhouette sofisticata e innegabilmente spettacolare.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
A 51 anni, Eva Longoria risplende in un abito tempestato di paillettes.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A 51 anni, Eva Longoria risplende in un abito tempestato di paillettes.

A un prestigioso party tenutosi a margine del Festival di Cannes, l'attrice, regista e produttrice americana Eva Longoria...

A 57 anni, questa modella danese fa girare la testa con un completo di pizzo.

In occasione della proiezione del film "Amarga Navidad" al Palais des Festivals, la modella e fotografa danese Helena...

"È invecchiata": a 47 anni, questa modella si trova a dover affrontare commenti sul suo aspetto.

La presenza di Laetitia Casta sul red carpet del Festival di Cannes 2026 (12-23 maggio) ha scatenato un'ondata...

Un'attrice che indossa una gonna sul tappeto rosso scatena un'ondata di critiche

Il 14 maggio, al Festival di Cannes, l'attore e regista francese Artus, il cui vero nome è Victor-Artus...

A 68 anni, l'attrice Andie MacDowell sorprende con un'elegante "trasformazione" dei capelli.

Al Festival di Cannes 2026 (12-23 maggio), Andie MacDowell sta facendo scalpore. L'attrice e modella americana ha deciso...

A 44 anni, la modella Adriana Lima risplende in un etereo abito nero.

Durante il Festival di Cannes 2026 (12-23 maggio), Adriana Lima ha fatto un'apparizione particolarmente memorabile a un importante...