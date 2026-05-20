A 57 anni, questa modella danese fa girare la testa con un completo di pizzo.

In occasione della proiezione del film "Amarga Navidad" al Palais des Festivals, la modella e fotografa danese Helena Christensen ha calcato il red carpet del Festival di Cannes 2026 (12-23 maggio) con un elegante completo di pizzo nero. Ha confermato la sua padronanza dei principali eventi di moda internazionali con un look al contempo elegante e stilisticamente distintivo.

Un abito di pizzo ispirato alle sirene

Il fulcro della sfilata di Helena Christensen era un lungo abito nero realizzato in delicato pizzo floreale, strutturato da pannelli verticali. La silhouette a sirena era aderente fino alle ginocchia per poi allargarsi dolcemente verso il pavimento. Un bordo in seta nera ornava l'orlo, mentre inserti in velluto nero impreziosivano il corpetto. Fasce di tessuto arricciate sia sul davanti che sul retro aggiungevano un tocco architettonico, strutturando visivamente l'abito.

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Accessori scelti con cura

Per completare questo outfit, Helena Christensen ha optato per un paio di orecchini a cerchio in argento, discreti ma luminosi, che hanno aggiunto un tocco di eleganza minerale al nero intenso dell'abito. Una piccola pochette in pelle nera, impreziosita da un delicato fiocco, ha completato l'ensemble con sobria eleganza. Un orologio bianco al polso e un paio di sandali neri con cinturini hanno rifinito il look, creando un insieme armonioso e curato nei minimi dettagli.

Un audace cambio di look

Per la sua acconciatura, Helena Christensen ha optato per una piega francese liscia e vaporosa, con i suoi lunghi capelli castani che le ricadevano liberamente e la frangia pettinata di lato. Un ombretto marrone fumé, un incarnato luminoso, un fard rosato e labbra della stessa tonalità completavano il look con una naturale delicatezza.

Con questa apparizione a Cannes, Helena Christensen dimostra ancora una volta che eleganza e coerenza nella moda vanno di pari passo. Una silhouette di grande coerenza stilistica, che si impone come uno dei momenti più riconoscibili del Festival di quest'anno.