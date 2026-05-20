A 57 anni, questa modella danese fa girare la testa con un completo di pizzo.

Léa Michel
@helenachristensen / Instagram

In occasione della proiezione del film "Amarga Navidad" al Palais des Festivals, la modella e fotografa danese Helena Christensen ha calcato il red carpet del Festival di Cannes 2026 (12-23 maggio) con un elegante completo di pizzo nero. Ha confermato la sua padronanza dei principali eventi di moda internazionali con un look al contempo elegante e stilisticamente distintivo.

Un abito di pizzo ispirato alle sirene

Il fulcro della sfilata di Helena Christensen era un lungo abito nero realizzato in delicato pizzo floreale, strutturato da pannelli verticali. La silhouette a sirena era aderente fino alle ginocchia per poi allargarsi dolcemente verso il pavimento. Un bordo in seta nera ornava l'orlo, mentre inserti in velluto nero impreziosivano il corpetto. Fasce di tessuto arricciate sia sul davanti che sul retro aggiungevano un tocco architettonico, strutturando visivamente l'abito.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Helena (@helenachristensen)

Accessori scelti con cura

Per completare questo outfit, Helena Christensen ha optato per un paio di orecchini a cerchio in argento, discreti ma luminosi, che hanno aggiunto un tocco di eleganza minerale al nero intenso dell'abito. Una piccola pochette in pelle nera, impreziosita da un delicato fiocco, ha completato l'ensemble con sobria eleganza. Un orologio bianco al polso e un paio di sandali neri con cinturini hanno rifinito il look, creando un insieme armonioso e curato nei minimi dettagli.

Un audace cambio di look

Per la sua acconciatura, Helena Christensen ha optato per una piega francese liscia e vaporosa, con i suoi lunghi capelli castani che le ricadevano liberamente e la frangia pettinata di lato. Un ombretto marrone fumé, un incarnato luminoso, un fard rosato e labbra della stessa tonalità completavano il look con una naturale delicatezza.

Con questa apparizione a Cannes, Helena Christensen dimostra ancora una volta che eleganza e coerenza nella moda vanno di pari passo. Una silhouette di grande coerenza stilistica, che si impone come uno dei momenti più riconoscibili del Festival di quest'anno.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
"È invecchiata": a 47 anni, questa modella si trova a dover affrontare commenti sul suo aspetto.
Article suivant
A 51 anni, Eva Longoria risplende in un abito tempestato di paillettes.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Con un abito di pizzo dorato, Heidi Klum ha fatto sensazione sul red carpet di Cannes.

La modella, presentatrice televisiva e attrice tedesco-americana Heidi Klum ha calcato il red carpet del Festival di Cannes...

A 51 anni, Eva Longoria risplende in un abito tempestato di paillettes.

A un prestigioso party tenutosi a margine del Festival di Cannes, l'attrice, regista e produttrice americana Eva Longoria...

"È invecchiata": a 47 anni, questa modella si trova a dover affrontare commenti sul suo aspetto.

La presenza di Laetitia Casta sul red carpet del Festival di Cannes 2026 (12-23 maggio) ha scatenato un'ondata...

Un'attrice che indossa una gonna sul tappeto rosso scatena un'ondata di critiche

Il 14 maggio, al Festival di Cannes, l'attore e regista francese Artus, il cui vero nome è Victor-Artus...

A 68 anni, l'attrice Andie MacDowell sorprende con un'elegante "trasformazione" dei capelli.

Al Festival di Cannes 2026 (12-23 maggio), Andie MacDowell sta facendo scalpore. L'attrice e modella americana ha deciso...

A 44 anni, la modella Adriana Lima risplende in un etereo abito nero.

Durante il Festival di Cannes 2026 (12-23 maggio), Adriana Lima ha fatto un'apparizione particolarmente memorabile a un importante...