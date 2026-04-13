"È un nuovo tatuaggio?": Emma Roberts appare in un abito di pizzo che scatena reazioni

Fabienne Ba.
@emmaroberts / Instagram

L'attrice e produttrice americana Emma Roberts si è distinta con un audace abito di pizzo al Revolve Festival 2026, svoltosi in concomitanza con il Coachella (festival dal 10 al 19 aprile 2026). Le foto condivise dall'evento hanno anche messo in evidenza un tatuaggio visibile sulla sua coscia, scatenando numerose reazioni sui social media.

Un completo in pizzo che si è distinto al Revolve Festival.

In occasione del Revolve Festival, tenutosi l'11 aprile 2026 a Indio, Emma Roberts ha optato per un outfit che incorporava il pizzo, un materiale spesso associato a un'estetica elegante e delicata. Il suo look comprendeva shorts di seta con profili a contrasto, creando un sottile gioco di texture. Il tutto è stato abbinato a una giacca scura, occhiali da sole oversize e stivaletti, dando vita a una silhouette che trovava un equilibrio tra raffinatezza e casualità. L'evento, che si svolge in prossimità del festival di Coachella, è un importante appuntamento annuale per personaggi pubblici e professionisti della moda.

Un tatuaggio visibile che suscita reazioni

Le immagini dell'evento hanno attirato l'attenzione anche per un particolare dettaglio: un tatuaggio visibile sulla coscia di Emma Roberts. Secondo le informazioni disponibili, il tatuaggio recita "hold me" (tienimi) con un carattere delicato. La visibilità di questo dettaglio ha scatenato commenti online, con alcuni utenti che si sono interrogati sulla sua presenza o sul fatto che sia raro vederlo in eventi pubblici. Emma Roberts ha diversi tatuaggi noti, alcuni dei quali discreti e visibili solo a seconda dell'abbigliamento.

Un evento di moda imperdibile in concomitanza con il Coachella.

Il Revolve Festival riunisce ogni anno personalità del mondo del cinema, della musica e della creazione di contenuti. L'evento, che si tiene durante il weekend del Coachella, mette in mostra diverse ispirazioni stilistiche che vengono poi ampiamente condivise sui social media. Nel corso degli anni, Emma Roberts ha sfoggiato diversi look che riflettono le tendenze in evoluzione osservate ai festival primaverili. La visibilità mediatica di questi eventi contribuisce a diffondere determinate ispirazioni di moda a un vasto pubblico internazionale.

Con questo abito in pizzo sfoggiato al Revolve Festival 2026, Emma Roberts conferma la sua predilezione per silhouette eleganti, perfette per l'atmosfera dei festival. Questo look si inserisce nel filone stilistico osservato al Coachella, dove le scelte di abbigliamento contribuiscono a definire le tendenze della stagione.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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