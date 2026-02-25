"Non sono incinta": Heidi Klum racconta l'aumento di peso dovuto alla menopausa

Abituata ai riflettori e ai red carpet, Heidi Klum ha scatenato un'ondata di speculazioni dopo la sua sorprendente apparizione alla Mostra del Cinema di Venezia del 2025. Di fronte alle voci di una sua possibile gravidanza, la modella e presentatrice tedesca ha scelto di parlare apertamente nella sua nuova docuserie "On & Off the Catwalk", spiegando che il suo aumento di peso è semplicemente legato alla menopausa, un argomento ancora troppo spesso tabù nel mondo della moda.

Una risposta franca alle voci

Alla cerimonia di apertura dell'82ª Mostra del Cinema di Venezia, Heidi Klum ha fatto scalpore con un abito corsetto color oro rosa. Ben presto, alcuni osservatori hanno notato un leggero cambiamento nella sua figura, scatenando una valanga di commenti sui social media. Di fronte a queste speculazioni, la star si è sentita in dovere di chiarire la situazione: "Molti dicono che sono troppo grassa, troppo magra o incinta... ma non sono incinta. Sono solo un po' più formosa ora. È la menopausa", ha confessato candidamente nel suo programma trasmesso su ProSieben e Joyn.

Attraverso "On & Off the Catwalk", Heidi Klum esplora i meccanismi interni della sua vita professionale, affrontando in modo autentico le trasformazioni fisiche ed emotive che accompagnano questa fase della vita.

Menopausa: una realtà ancora poco compresa

La testimonianza di Heidi Klum mette in luce un fenomeno che colpisce molte donne intorno ai cinquant'anni. Secondo la Mayo Clinic , la menopausa porta frequentemente a un aumento di peso di circa 0,7 chilogrammi all'anno, dovuto principalmente al calo dei livelli di estrogeni. Questo cambiamento ormonale favorisce l'accumulo di grasso nella zona addominale a scapito di fianchi e cosce.

La nutrizionista Rosana Parra sottolinea che questo cambiamento è spesso amplificato dallo stress e dalla mancanza di sonno, che aumentano i livelli di cortisolo e insulina, rendendo più difficile la perdita di peso.

Un messaggio di liberazione per le donne

Parlando apertamente degli effetti della menopausa, Heidi Klum contribuisce a una necessaria normalizzazione del corpo femminile che invecchia, soprattutto in un settore ossessionato dalla perfezione. Il suo messaggio si inserisce in un desiderio più ampio di ridefinire la bellezza attraverso l'accettazione di tutte le forme, di tutte le età e di tutti i naturali cambiamenti del corpo.

Lontana dall'immagine stereotipata della top model, Heidi Klum abbraccia appieno la donna che sta diventando. Condividendo la sua esperienza, offre un resoconto sincero delle realtà biologiche ed emotive della menopausa. Il suo messaggio risuona come un invito alla tolleranza e alla gentilezza, verso se stesse e verso gli altri.