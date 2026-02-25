Accusata di "troppo trucco", questa stella del football risponde ai suoi detrattori

Molto seguita sui social media, la calciatrice svizzera Alisha Lehmann è spesso criticata per il suo aspetto fisico, oltre che per le sue prestazioni. Di fronte alle critiche secondo cui indossa "troppo trucco", la calciatrice svizzera ha risposto pubblicamente.

Commenti ricorrenti sul suo aspetto

Alisha Lehmann, nazionale svizzera e giocatrice dell'Aston Villa, è una delle calciatrici più seguite al mondo su Instagram. Tuttavia, la sua notorietà ha suscitato numerose critiche online, con alcuni utenti che sostengono che indossi "troppo trucco per una giocatrice professionista". Questi commenti sono stati ampiamente riportati sia dalla stampa sportiva che da quella mainstream.

Al di là della questione del trucco, questi commenti riflettono un dibattito più ampio sul ruolo dell'immagine nello sport femminile. A differenza delle loro controparti maschili, le atlete vengono spesso giudicate non solo in base alle loro prestazioni, ma anche in base al loro aspetto, al loro stile di abbigliamento e alla loro presenza sui social media. Nel caso di Alisha Lehmann, la sua intensa attività online – che combina contenuti sportivi, partnership commerciali e post più personali – alimenta questa duplice percezione: quella di un'atleta di alto livello e quella di un'influencer.

"Sono una ragazza e mi piace truccarmi."

In un'intervista con talkSPORT , Alisha Lehmann ha risposto direttamente alle critiche, affermando: "Sono una ragazza e adoro truccarmi". Ha aggiunto che il suo aspetto non ha avuto alcun impatto sul suo gioco e che ciò che contava di più era la sua prestazione in campo. In altre interviste, la giocatrice ha anche spiegato di voler rimanere fedele a se stessa nonostante i giudizi esterni.

Diversi osservatori sottolineano che queste critiche riflettono stereotipi persistenti. Essere ben curati non compromette le capacità atletiche di una giocatrice professionista. Al contrario, alcuni sostengono che l'attenzione mediatica riservata a figure come Alisha Lehmann contribuisca ad aumentare la visibilità del calcio femminile e ad attrarre nuovo pubblico.

Una comprovata carriera sportiva

Formatasi in Svizzera, Alisha Lehmann ha giocato per diversi club europei prima di approdare al campionato inglese. Ha militato nell'Aston Villa e rappresenta regolarmente la nazionale svizzera. La sua presenza sui social media, con diversi milioni di follower, la rende una delle figure più in vista del calcio femminile odierno.

Ha già affrontato la pressione dei social media, ribadendo di rimanere concentrata principalmente sulla sua carriera sportiva. Le sue prestazioni sia a livello di club che di nazionale dimostrano il suo impegno in campo, indipendentemente da qualsiasi giudizio espresso sul suo aspetto.

Una controversia rivelatrice

Le critiche che riceve illustrano un dibattito più ampio sulle aspettative riposte nelle atlete. A differenza degli atleti uomini, le donne nello sport sono spesso giudicate sia in base alle prestazioni che all'aspetto. Questa duplice aspettativa, raramente espressa con tanta insistenza nei confronti degli uomini, riflette stereotipi che rimangono profondamente radicati nell'immaginario collettivo.

Nel caso di Alisha Lehmann, questa pressione è amplificata dai suoi follower su Instagram e dalla notevole esposizione mediatica che riceve, in particolare grazie al suo periodo all'Aston Villa Women. La sua presenza online, dove condivide sia momenti calcistici che aspetti più personali della sua vita, confonde agli occhi di alcuni il confine tra prestazioni sportive e immagine pubblica.

Rispondendo pubblicamente alle critiche, la giocatrice rivendica il suo diritto a conciliare l'espressione personale con le esigenze della prestazione sportiva. Ricorda a tutti che essere un'atleta professionista non significa rinunciare alla propria identità o alla propria immagine. Questa posizione contribuisce a un più ampio cambiamento di atteggiamento, in cui le atlete chiedono maggiore libertà nella gestione della propria immagine, senza compromettere le proprie prestazioni in campo.

Alla fine, accusata di "truccarsi troppo" per giocare a calcio, Alisha Lehmann ha scelto di rispondere chiaramente: il suo aspetto non definisce né il suo talento né il suo impegno. Un promemoria che performance e libertà individuale non sono incompatibili, nemmeno sotto il costante controllo dei social media.