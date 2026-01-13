Search here...

A 58 anni, Pamela Anderson torna ai suoi iconici capelli biondi.

Léa Michel
pamelaanderson / Instagram

Pamela Anderson inizia il 2026 tornando alle origini, in senso letterale e figurato. Dopo diversi mesi trascorsi sfoggiando capelli ramati, l'icona canadese è tornata al suo leggendario biondo, quello che ha segnato un'epoca dai tempi di Baywatch. Dimostra ancora una volta che eleganza e sicurezza sono senza tempo.

Il grande ritorno dell'iconica bionda

Su Instagram, Pamela Anderson ha pubblicato una serie di foto in stile Polaroid in cui appare radiosa con i suoi nuovi capelli color platino. In queste foto, gioca con le sue espressioni e mette in risalto le sfumature del rosa pastello, il tutto mettendo in mostra lo sguardo unico che l'ha resa famosa.

I suoi fan e i suoi cari hanno reagito rapidamente: suo figlio Brandon ha commentato affettuosamente "La mamma è tornata!" , mentre molti ammiratori l'hanno acclamata come "la donna più bella del mondo". L'attrice stessa ha accompagnato il suo post con un semplice "Ciao di nuovo" , un cenno al suo ritorno al suo look distintivo.

Un nuovo anno, una nuova energia

Questo ritorno al biondo coincide con un periodo di grande attività nella sua carriera. L'attrice sta attualmente girando "Love Is Not the Answer", diretto da Michael Cera. Per questo ruolo, ha adottato un'acconciatura rossa ispirata a icone come Shirley MacLaine e Romy Schneider, a dimostrazione del fatto che continua a reinventarsi attraverso il colore dei suoi capelli, proprio come fa sullo schermo.

Prendersi cura del biondo platino

Diventata ambasciatrice del marchio Biolage, Pamela Anderson ha condiviso i suoi consigli per mantenere i suoi capelli biondi radiosi. Ha menzionato in particolare l'Hydra Source Daily Leave-In Tonic, che considera ideale per idratare e proteggere i capelli decolorati. "Potrei usare tutta l'idratazione possibile", ha scherzato in un video pubblicato su Instagram.

Ritornando ai suoi iconici capelli biondi, Pamela Anderson ci ricorda che la bellezza è prima di tutto una questione di atteggiamento. Lungi dall'essere una semplice trasformazione estetica, questo ritorno al biondo platino simboleggia una rinascita personale e artistica. Sempre naturale, radiosa e libera, dimostra ancora una volta che il carisma non ha bisogno di artifici.

