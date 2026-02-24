Questa star di Hollywood interpreterà Audrey Hepburn sullo schermo; i fan sono divisi.

Lily Collins, diventata famosa a livello internazionale con la serie "Emily in Paris", ha appena confermato che interpreterà la leggendaria Audrey Hepburn in un nuovo film incentrato sulla realizzazione del classico "Colazione da Tiffany". Questo lungometraggio, ancora senza titolo, racconterà il dietro le quinte della commedia romantica uscita nel 1961, diventata da allora una pietra miliare nella storia del cinema e della moda.

Lily Collins, un'"erede dello stile Audrey"

Il film sarà basato sul bestseller di Sam Wasson "Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's, and the Dawn of the Modern Woman", che ripercorre la genesi del film e il suo impatto sulla rappresentazione della donna moderna sullo schermo. L'attrice, modella, scrittrice e produttrice anglo-americana Lily Collins non solo sarà la protagonista, ma anche la produttrice del progetto.

Su Instagram, Lily Collins ha condiviso una foto iconica di Audrey Hepburn in "Colazione da Tiffany" per annunciare la notizia, accompagnata da un messaggio in cui esprime la sua "ammirazione e adorazione" di lunga data per l'icona di Hollywood. Ha spiegato che questo ruolo è il culmine di "quasi dieci anni di sviluppo" e che si sente "onorata" ed "emozionata" di poterne finalmente parlare.

Per diversi anni, Lily Collins è stata regolarmente paragonata ad Audrey Hepburn, in particolare per la sua figura, i suoi grandi occhi e il suo stile rétro-chic. Anche la sua cerchia professionale ha tracciato il parallelo: il suo patrigno, Malcolm McDowell, ha descritto Lily come una persona che aveva "qualcosa di Audrey Hepburn" nella sua presenza scenica.

I fan sono divisi sul casting

Mentre alcuni spettatori hanno accolto con favore questa scelta apparentemente "ovvia", altri appassionati di cinema si sono mostrati molto più scettici. Su Reddit e X (ex Twitter), numerosi commenti hanno elogiato la somiglianza fisica e l'"eleganza" di Lily Collins, suggerendo che fosse una delle poche attrici in grado di continuare la tradizione.

Purtroppo, le critiche sono altrettanto numerose. Alcuni commentatori online giudicano la sua recitazione "troppo limitata" per interpretare una leggenda come Audrey Hepburn e ritengono che la sua immagine di "ragazza perfetta", che ricorda "Emily a Parigi", manchi della profondità richiesta per un film biografico. Altri arrivano persino a descrivere la sua energia come "troppo provocante", l'opposto della sobrietà e della compostezza di Audrey Hepburn, e avrebbero preferito vedere un'altra attrice, o persino la cantautrice americana Ariana Grande, che alcuni fan avevano fantasticato per questo tipo di ruolo.

Tra tributi e pressioni immense

Questo progetto promette di essere un vero e proprio gioco di equilibri: celebrare l'aura di Audrey Hepburn senza ricorrere alla mera imitazione. Concentrandosi sugli aspetti dietro le quinte delle riprese piuttosto che sull'intera storia della vita dell'attrice, il film potrebbe offrire uno sguardo più intimo sulla creazione di un mito, dalla caotica pre-produzione alle tensioni sul set. Per Lily Collins, la sfida è immensa: conquistare anche i fan più esigenti, apportando al ruolo la sua sensibilità unica.

In sintesi, nonostante i social media si stiano già rivelando divisi, una cosa è certa: questo film biografico sta suscitando molto entusiasmo ben prima dell'inizio delle riprese, e sicuramente ancora di più dopo la sua uscita.