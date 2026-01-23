A 44 anni, questa modella brasiliana mostra la sua figura in spiaggia

La modella e attrice brasiliana Alessandra Ambrosio ha recentemente pubblicato su Instagram una foto che ha immediatamente suscitato scalpore. L'ex angelo di Victoria's Secret appare radiosa su una spiaggia tropicale, con i piedi immersi nell'acqua turchese, e con lo sguardo rivolto verso un orizzonte di montagne e barche a vela.

Eleganza naturale

Vestita con un completo color zafferano – shorts e bolero (una giacca corta/gilet sbottonato) – e completata da un cappello di paglia, la modella brasiliana incarna una bellezza radiosa e serena. Questa foto, probabilmente scattata in Brasile, riflette il legame di Alessandra con le sue radici, nonché il suo impegno per uno stile di vita che bilancia sport, benessere ed equilibrio personale.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Un'ondata di ammirazione online

Il post ha generato centinaia di migliaia di "Mi piace" in poche ore e una valanga di elogi. Gli utenti di Internet hanno applaudito all'unanimità il suo carisma senza tempo: "Sei una dea, senza tempo!" , "A 44 anni, sei più fonte di ispirazione che mai", "Obiettivi assoluti in spiaggia". Tra emoji a forma di cuore e fuoco e messaggi di ammirazione, il sostegno è stato travolgente.

Come testimonial di marchi dedicati al benessere e co-fondatrice della sua linea di costumi da bagno, Alessandra Ambrosio ispira ben oltre la passerella. Queste foto in spiaggia si inseriscono in un percorso coerente: quello di una donna che attraversa gli anni con serenità, un'autenticità che i suoi fan continuano a celebrare.