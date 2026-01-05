In costume da bagno, Lizzo inizia il 2026 con un messaggio chiaro: zero problemi

Il 2 gennaio 2026, Lizzo ha dato il via all'anno con un potente post su Instagram: due foto di lei in un costume da bagno bianco del suo marchio inclusivo, abbinato a una tutina colorata a fantasia. La cantante ha mostrato con orgoglio la sua silhouette e la sua sicurezza in se stessa.

Body positivity: un manifesto quotidiano

Questo post arriva tre settimane dopo un post scioccante in cui Lizzo denunciava una battuta virale sul corpo: "Ho visto una 'battuta sulla grassezza' su di me nel 2025, ed è diventata virale. Solo perché sono grassa". Di fronte alle critiche incessanti, ha stabilito una regola d'oro: "Il tuo corpo NON è per loro. È per TE". Perdita di peso, aumento di peso, intervento chirurgico o mantenimento dello status quo: "Qualunque cosa tu faccia con il tuo corpo, fatti gli affari tuoi". Un appello accorato che ha trovato eco in milioni di utenti di Internet.

Le stelle unite dietro il suo messaggio

L'imprenditrice e personaggio mediatico americana Paris Hilton, la cantautrice americana SZA, la cantante americana Erykah Badu e la cantautrice americana Chloe Bailey: il post ha ottenuto migliaia di "Mi piace" e commenti di sostegno. "Queen", "Incredibile", "Lo adoro" : le star hanno amplificato questo appello all'accettazione di sé. Nelle sue storie di Instagram, Lizzo ha amplificato il passaparola con umorismo, trasformando la presa in giro in energia positiva.

Questo post inaugurale non è solo una foto del suo outfit: è una dichiarazione. Lizzo trasforma il giudizio in una forza potente, affermando le sue scelte sul corpo come una rivoluzione personale. Il suo messaggio? Zero complessi, completa sovranità sulla sua immagine. Un inizio nel 2026 che dà il tono: l'amore per se stessi prima di tutto.