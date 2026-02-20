Vestita in abiti da spiaggia con il suo fidanzato giocatore di basket, questa ex cheerleader sta suscitando scalpore

Jade Jones sta infiammando i social media con una foto scattata durante una vacanza ai tropici. L'ex cheerleader dell'Iowa State e fidanzata del cestista americano Tyrese Haliburton sta conquistando i fan con la sua bellezza naturale e l'evidente legame con il suo futuro marito.

Una vacanza paradisiaca al sole

Jade ha recentemente condiviso su Instagram le foto di una vacanza "su un'isola con la mia bambina" , in cui posava con sicurezza in riva al mare. I commenti dei tifosi NBA hanno inondato la rete: "Letteralmente perfetta", "Sei radiosa" e "Imprendibile", a dimostrazione che il suo carisma si estende ben oltre il campo. Come insegnante e influencer, fonde l'eleganza sportiva con uno stile rilassato, riportando alla mente i ricordi dei suoi anni da cheerleader.

Una coppia unita che affronta le sfide

Jade Jones incarna la "partner ideale", secondo i tabloid: supporta Tyrese Haliburton durante la sua riabilitazione, presente sia alle sessioni di allenamento che nei momenti di dubbio più intimi, coltivando al contempo il proprio percorso, tra insegnamento, progetti personali e viaggi. Non si definisce solo in base alla carriera del compagno; al contrario, sta costruendo la propria identità professionale e condivide con lui una visione equilibrata del successo.

La loro storia è costruita su una dinamica di supporto reciproco: mentre Tyrese brilla in campo e affronta le sfide insite negli sport d'élite, Jade incarna stabilità, gentilezza e concretezza. Appare come una forza silenziosa, capace di portare normalità e leggerezza in una vita quotidiana scandita dalla pressione dei media e dalle esigenze dell'NBA. Il loro cane, Ames, simboleggia il bozzolo che hanno costruito insieme: una casa semplice e accogliente nonostante il turbinio della vita da atleta professionista.

Le loro avventure condivise, che si tratti di viaggi a Disney, viaggi in Europa o fughe ad Abu Dhabi, illustrano una coppia che celebra sia i grandi successi che i piccoli momenti di connessione. Questa alchimia alimenta l'immagine di una moderna "power couple": ambiziosa ma accessibile, ambiziosa ma profondamente legata ai valori familiari e all'autenticità.

In breve, la foto di Jade Jones con il suo fidanzato Tyrese Haliburton è più di un semplice post: simboleggia un amore profondo, la resilienza di fronte alle avversità sportive e un magnetismo che unisce gli appassionati di basket e lifestyle. Insieme, proiettano l'immagine di una coppia affiatata, gioiosa e stimolante, in cui successo professionale ed equilibrio personale vanno di pari passo.