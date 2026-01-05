La coppia Maduro: Cilia Flores, la First Lady al centro del potere venezuelano?

Cilia Flores, moglie di Nicolás Maduro, è stata la First Lady del Venezuela dal 2013 fino alla loro cattura congiunta da parte degli Stati Uniti all'inizio di gennaio 2026. Lungi dall'avere un ruolo puramente cerimoniale, questa avvocatessa e politica ha esercitato una grande influenza sulle istituzioni del Paese, ricoprendo posizioni chiave all'interno dell'Assemblea nazionale e dell'apparato chavista.

L'ascesa al vertice del chavismo

Cilia Flores salì alla ribalta negli anni '90 difendendo Hugo Chávez dopo il fallito colpo di stato del 1992, contribuendo alla sua liberazione nel 1994. Eletta al Congresso nel 2000, divenne la prima donna presidente dell'Assemblea Nazionale, in carica dal 2006 al 2011, succedendo al futuro marito, Nicolás Maduro. Nominata Procuratore Generale dal 2012 al 2013, consolidò la sua presa sul sistema giudiziario, collocando stretti collaboratori e lealisti in posizioni strategiche, secondo le testimonianze di ex procuratori.

First Lady e figura onnipresente

Diventata First Lady dopo la controversa vittoria di Nicolás Maduro nel 2013, il ruolo di Cilia Flores è tutt'altro che simbolico. Rieletta all'Assemblea Nazionale nel 2015 per il suo stato natale, Cojedes, e in seguito membro della Commissione Presidenziale dell'Assemblea Costituente del 2017, difende i risultati della "Rivoluzione Bolivariana". Criticata per aver politicizzato la magistratura – sotto la sua influenza non sarebbero state emesse sentenze contro lo Stato per oltre vent'anni – è descritta come una "figura fondamentale" del potere venezuelano.

Cattura con Maduro: simbolo di una caduta

Il 3 gennaio 2026, durante i raid aerei statunitensi in Venezuela, il presidente Donald Trump annunciò la cattura di Nicolás Maduro e Cilia Flores, che furono condotti a New York per essere processati. La vicepresidente Delcy Rodríguez confermò la loro scomparsa e chiese una "prova di vita". Questa coppia, al potere da oltre un decennio, incarnava la fusione tra vita privata e dominio politico nel Venezuela bolivariano.

Un viaggio segnato dalle polemiche

Accusata di nepotismo per aver presumibilmente favorito l'assunzione di sedici parenti all'Assemblea Nazionale, secondo quanto riportato da Reuters , Cilia Flores ribatte che hanno ottenuto queste posizioni grazie ai loro meriti. Sanzionata da Canada, Panama e Stati Uniti per il suo ruolo nella crisi venezuelana, nonché per il suo presunto sostegno al regime autoritario del marito, le è stato vietato l'ingresso in Colombia.

Sposata con Nicolás Maduro dal luglio 2013, dopo una relazione iniziata negli anni '90, Cilia Flores ha lasciato il segno nella storia venezuelana come una delle donne più influenti della Quarta Repubblica Socialista. La sua cattura insieme al marito pone fine a un'epoca in cui la coppia simboleggiava sia l'unità del chavismo che i suoi eccessi autoritari. Resta da vedere se i suoi procedimenti legali negli Stati Uniti confermeranno le accuse che le vengono rivolte da anni.