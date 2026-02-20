"Ci scambiano sempre per l'altra": la somiglianza tra queste due attrici sta facendo impazzire gli internauti

Shailene Woodley e Grace Van Patten, due attrici americane emergenti, stanno suscitando scalpore per la loro sorprendente somiglianza, che lascia i fan perplessi. In una recente intervista , la star di "Divergent" ha definito Grace Van Patten la sua "gemella", confermando che entrambe trovano divertenti questi ricorrenti equivoci.

Una somiglianza che risale a un tempo in cui persiste.

Shailene Woodley e Grace Van Patten hanno in comune i capelli castani ondulati e un sorriso malizioso che le rende quasi identiche nelle foto. Durante la promozione della seconda stagione di "Paradise", Shailene ha riso quando un giornalista le ha chiesto: "Ci chiamiamo 'Ehi gemella!' ogni volta che ci vediamo perché tutti se ne accorgono. Ci scambiano continuamente ". Grace, star della serie "Tell Me Lies", aveva già scherzato sull'argomento nel podcast " Call Her Daddy ", ammettendo di essere stata spesso scambiata per Shailene ai suoi esordi.

I fan impazziscono sui social media

Internet è esploso di reazioni: "Quando ho visto Grace per la prima volta, ho pensato che fosse Shailene", ha scritto un utente, mentre un altro ha suggerito: "Dovrebbero interpretare due sorelle!". I commenti hanno inondato i video dell'intervista, con frasi come "Sono così simili, è pazzesco" o "Grace è Shailene 10 anni fa". Questa somiglianza ha divertito tanto quanto incuriosito, aumentando la visibilità di entrambe le attrici.

Non mi dice che non c'è un parecido tra Grace van Patten e shailene woodley SON IGUALES pic.twitter.com/L3MS7EpBuH — selee❤️‍🔥VI A TAYLOR (@guiltysirn13) 28 gennaio 2026

Carriere parallele e promettenti

Shailene Woodley, icona degli anni 2010 grazie a "Divergent" e "Colpa delle stelle", si prepara al suo ritorno in "Paradise". Grace Van Patten, invece, è un successo in "Tell Me Lies", una serie cancellata dopo tre stagioni ma che ha lasciato un segno indelebile. Oltre alle somiglianze fisiche, le due attrici condividono anche uno stile di recitazione intenso che privilegia la vulnerabilità alla raffinatezza.

Shailene Woodley si è affermata come il volto di una generazione interpretando eroine resilienti e profondamente umane, lontane dai tradizionali archetipi hollywoodiani. Grace Van Patten, da parte sua, segue questa tradizione, pur aggiornandola. I rispettivi successi testimoniano l'interesse del pubblico per volti che sembrano familiari e, quindi, profondamente credibili.

In breve, la somiglianza tra Shailene Woodley e Grace Van Patten trascende generazioni di attrici e crea un inaspettato fenomeno virale. La prova che a volte un semplice sguardo può unire due talenti e infiammare il web!