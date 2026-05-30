"Fascino naturale": Selena Gomez incanta con un look estivo

Julia P.
@selenagomez / Instagram

La cantautrice, attrice, produttrice e imprenditrice americana Selena Gomez conferma il suo impeccabile senso dello stile con una nuova serie di foto condivise sul suo account Instagram. Attraverso una carrellata di immagini scattate durante il suo soggiorno a Londra, mostra diversi outfit estivi, tra cui un completo che ha particolarmente catturato l'attenzione dei suoi follower.

Un semplice top e pantaloncini di jeans

Il pezzo forte di questo look è un top beige con scollo quadrato, aperto sulla schiena e sorretto da sottili spalline annodate. Selena Gomez lo ha abbinato a shorts di jeans a vita alta in denim chiaro per un look semplice e di stagione. Mocassini beige e grandi orecchini a cerchio dorati completano questo ensemble, che enfatizza l'eleganza sobria delle tonalità naturali e delle proporzioni equilibrate.

Un'eleganza estiva senza artifici.

Il fascino di questo look risiede nella sua semplicità. Toni neutri, denim chiaro e accessori dorati creano un outfit facile da indossare, fedele a una certa idea di eleganza rilassata. Più che un abito spettacolare, Selena Gomez predilige qui una silhouette naturale e radiosa, in sintonia con lo spirito dei mesi più caldi.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Selena Gomez (@selenagomez)

Un soggiorno intenso a Londra

Queste immagini sono state scattate a Londra, dove Selena Gomez si trova attualmente. Secondo la pubblicazione originale, la sua permanenza nella capitale britannica coincide con le riprese della sesta stagione della serie "Only Murders in the Building". Per quanto riguarda altri progetti, la rivista Variety riporta anche che Selena Gomez è in trattative per unirsi al cast del prossimo film di Brady Corbet, regista di "The Brutalist", al fianco di Cate Blanchett e Michael Fassbender.

Con questa serie di foto, Selena Gomez dimostra che un look di successo non si basa necessariamente sull'eccesso. Tra linee pulite e accessori ben scelti, crea un aspetto estivo naturale, che al contempo riflette i numerosi impegni della sua vita. È un modo per coniugare stile e carriera con la stessa disinvoltura.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
Article précédent
Tra pizzi e stampe leopardate, l'attrice Bella Thorne fa un'apparizione sorprendente
Article suivant
Single a 56 anni, Jennifer Lopez afferma di non essere mai stata così felice.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A 45 anni, Jessica Alba risplende in un look strutturato in pizzo.

Su Instagram, l'attrice e imprenditrice americana Jessica Alba ha condiviso un look total black caratterizzato da pizzo e...

Single a 56 anni, Jennifer Lopez afferma di non essere mai stata così felice.

L'attrice, cantante, produttrice e imprenditrice americana Jennifer Lopez ha parlato della sua vita da single durante la sua...

Tra pizzi e stampe leopardate, l'attrice Bella Thorne fa un'apparizione sorprendente

L'attrice americana Bella Thorne ha dimostrato ancora una volta il suo innato senso dello stile. Ha condiviso una...

Per dieci anni, l'attrice Anne Hathaway ha sofferto in silenzio di una malattia molto debilitante.

Per un decennio, l'attrice americana Anne Hathaway ha convissuto con un pesante segreto. Ha rivelato di essere stata...

"Non mi piacciono le mie rughe": a 85 anni, la cantante Joan Baez parla senza peli sulla lingua.

La cantautrice folk americana Joan Baez continua a dimostrare la stessa sincerità. Ospite di un podcast, ha parlato...

"Ora accetto il mio aspetto": a 52 anni, Victoria Beckham si confida.

La stilista e imprenditrice britannica Victoria Beckham ha parlato apertamente del suo rapporto con l'immagine e l'invecchiamento in...