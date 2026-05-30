"Non devo niente a nessuno": Paris Jackson parla apertamente del suo rapporto con il padre.

La figlia del Re del Pop, la cantautrice, attrice e modella americana Paris Jackson, ha a lungo creduto di dover condividere tutto con suo padre, Michael Jackson. Oggi, afferma senza mezzi termini: non deve niente a nessuno.

"Non devo niente a nessuno."

Ospite del podcast di Jack Osbourne, Trying Not to Die , Paris Jackson ha riflettuto sul suo rapporto con la vita pubblica. La maggiore dei tre figli di Michael Jackson, scomparso nel 2009, ha a lungo sentito di "dover condividere tutto" con il pubblico, convinta che la vita che conduceva fosse un dono dei fan della sua famosa famiglia. "Negli ultimi anni le cose sono cambiate radicalmente, perché non credo che nessuno di noi debba niente a nessuno", ha confidato. Ora si rifiuta di lasciare che il modo in cui si esprime appaia "performativo".

Un legame personale, non parasociale.

Al centro della sua riflessione c'è la differenza tra l'amore di una persona cara e quello di un ammiratore. Per anni, ci si aspettava che Paris Jackson pubblicasse sui social media e "imitasse il modo in cui un fan esprimerebbe il proprio affetto". Tuttavia, sottolinea, lei aveva un legame intimo e personale con suo padre, non superficiale. "Ora sto imparando che posso avere un mio legame intimo e che ho il diritto di mantenerlo privato", spiega la giovane donna, per la quale questo ricordo è diventato "il più bello che ci sia".

Criticata per il suo silenzio

Paris Jackson non ha dimenticato le controversie passate. Ha fatto notizia per non aver mai ricordato pubblicamente il compleanno di suo padre, la data della sua morte o la Festa del Papà. La giovane donna difende pienamente questa scelta: si rifiuta di esprimere il suo amore "imitando qualcuno che non lo conosceva". "Perché io lo conoscevo. Era il mio migliore amico", insiste.

"Mi trovo in un posto bellissimo con mio padre."

Lontano dai riflettori, Paris Jackson afferma di aver trovato una sorta di pace. "Sono in un posto meraviglioso con mio padre e lo adoro; non sono affari di nessuno", afferma, descrivendolo come una vera "libertà". È un'esperienza che ha condiviso con Jack Osbourne, figlio di Ozzy Osbourne, scomparso nel 2025. Entrambi membri di quello che scherzosamente chiamano il "Club dei Padri Defunti", concordano su un punto: solo una ristretta cerchia di persone conosceva veramente l'uomo dietro la leggenda. "E quella è la tua. Non devi niente a nessuno", conclude Paris Jackson.

Scegliendo il silenzio anziché una dimostrazione pubblica, Paris Jackson rivendica il suo diritto alla privacy, pur portando un nome così famoso. Il suo messaggio è chiaro: il ricordo che custodisce di suo padre appartiene solo a lei, ed è proprio questo che lo rende così prezioso.