Tra pizzi e stampe leopardate, l'attrice Bella Thorne fa un'apparizione sorprendente

Julia P.
@bellathorne / Instagram

L'attrice americana Bella Thorne ha dimostrato ancora una volta il suo innato senso dello stile. Ha condiviso una serie di foto sul suo account Instagram, indossando un outfit che unisce pizzo e stampa animalier.

Un gioco di texture tra pizzo e leopardato

Per questa occasione, Bella Thorne ha optato per un abito di pizzo nero, abbinato a un cappotto leopardato. Il contrasto tra la delicata maglia e la stampa animalier conferisce all'insieme un'aria decisamente rock 'n' roll. Il taglio aderente dell'abito e la giacca indossata sopra strutturano il look e aggiungono carattere a un outfit pensato per una serata fuori.

Un look beauty in abbinamento all'outfit

Per quanto riguarda l'acconciatura, Bella Thorne ha lasciato cadere i suoi lunghi capelli ramati in morbide onde, donando movimento all'immagine. Il trucco segue lo stesso tema: occhi smokey, un incarnato luminoso e labbra lucide completano il look. L'armonia tra capelli, trucco e abbigliamento riflette una vera coerenza stilistica.

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Uno stile fedele alla sua immagine

Secondo Mandatory, che ha dato la notizia in anteprima, la serie di foto ha fatto rapidamente il giro dei social media. Fedele al suo stile, Bella Thorne continua a sfoggiare un look personale e diretto, diventato negli anni un segno distintivo della sua immagine pubblica. Quest'ultima apparizione è in linea con le sue solite scelte di moda.

Con questa apparizione, Bella Thorne ribadisce il suo approccio alla moda, basato sul contrasto e sull'audacia. Abbinando pizzo e stampa leopardata, presenta con sicurezza un look che illustra il suo approccio giocoso alla moda. Una dimostrazione di stile che sicuramente ispirerà i suoi follower.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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